不容忍業者藉綠能從事不法牟利！蔡英文籲不分藍綠「強力肅貪」...喊話：光電政策需邁向2.0

民進黨政府為推動再生能源占比，以實際能源轉型目標，積極建置太陽能光電。前總統蔡英文昨（7日）直指，「如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益」。她喊話，為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，「光電政策的修正，需要邁向2.0再進化」。

蔡英文昨日晚間於臉書發文點出，這是她卸任後，第二次跟大家聊「能源轉型」。她表示，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，「台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標」。

蔡英文提及，立法院如今通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。她直言，「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」。

蔡英文指出，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」。她說，這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。

同時，蔡英文也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境，「如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益」。

最後，蔡英文喊話，「為了確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化」。她說，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，「重新贏回社會的信任，才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源」。

（圖片來源：蔡英文臉書、三立新聞）

