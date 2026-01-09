不容錯過西藏+印度料理 西屯人氣異國餐廳藏深厚家鄉記憶

台中特色美食亮點，以西藏與印度傳統配方打造多層次味覺（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

走進台中西藏餐廳 探索高人氣西屯南亞美食風味

走進台中逢甲夜市附近的巷弄，一座色彩鮮明、細節繁複的異國風裝潢的小店靜靜地佇立。路過的人總是忍不住駐足觀望，走近一看，門口掛著小西藏館幾個字。原來，這就是那間好評滿滿的台灣西藏料理店，以充滿特色的飛碟炸餅（Shabaley）與饃饃（Momo）聞名。而在這間充滿傳奇性的西屯異國料理餐廳背後，有著一位遠道而來的遊子，用料理串起三個地方與人群，關於家鄉、關於記憶的味道。

廣告 廣告

這間逢甲夜市異國餐廳不只菜餚道地，在裝潢上也處處展現西藏文化特色（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

印度香料文化與西藏飲食記憶 逢甲異國料理的靈魂所在



創辦人才仁拉莫本身是一名西藏人，出生、成長於印度，深受當地的美食文化啟發。無論是香氣濃郁的奶油雞（Butter Chicken）還是羊肉馬薩拉（Mutton Masala），每個廚師都能煮出一方全新的天地。這位台中印度咖哩廚師回憶，儘管與西藏隔著喜馬拉雅山脈，她仍能透過父母的手藝，一點一滴認識這座故鄉的文化與歷史。充滿酥油、穀香的西藏料理，也在才仁拉莫的心中有著獨特的意義。



逢甲夜市咖哩餐廳問世 藏印融合的創業起點

三十多年前，才仁拉莫的哥哥與姊姊先來到台灣定居，他也隨後落腳這片土地。在2008、2009年間，他的二哥開設了這間西屯特色異國餐廳，主打融合西藏與印度料理。那時候，印度料理在台中已經慢慢被認識，但要找到正統的西藏家常菜，卻幾乎是不可能的事。於是他們決定自己來，用記憶中的香料與配方，把故鄉味寫入台中異國美食的譜系裡。

台中難得一見的藏族家常菜，深受老饕們喜愛（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

逢甲印度料理餐廳創業旅程 打造西屯聚餐空間



西屯印度咖哩餐廳小西藏館的門面原本設計得像一座藏傳佛教寺廟，氣氛莊嚴卻也讓人望而卻步。初期幾乎沒有客人進來，許多人只是經過，卻沒有勇氣推門一探究竟。2018年，才仁拉莫正式接手，決心重新整修這間逢甲夜市特色餐廳，希望讓更多人願意走進來，親自品嚐這份來自青藏高原與南亞次大陸的好味道。



文化交流在餐桌上發生 台中人氣異國料理的願景

才仁拉莫說，他與家人經營這間台中南亞料理店，就是希望能讓更多台中人認識西藏、印度菜的特色與魅力。儘管語言上偶有不便，有時候還需要請熟客幫忙點餐、解釋菜單，然而正是這樣的互動，促成了許多充滿溫馨與趣味的文化交流。



對這位西屯西藏料理廚師來說，小西藏館早已不再只是餐廳，而是與家人共同搭築的夢想之地。將來，這間逢甲夜市異國餐廳也會持續佇立在街角，飄揚著濃郁的香氣與情感。

呈現跨地域飲食風景的西屯美食選擇，結合香料與麥香打造傳統家鄉味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

關於這間西藏特色料理餐廳 你可能還想知道



Q1：初次造訪時，有哪些招牌料理值得一試？

A：店家推薦從經典料理開始嘗試，例如香氣飽滿的西藏蒸餃、外酥內嫩的飛碟炸餅，以及層次濃郁的羊肉馬薩拉，能一次體驗藏、印風味的特色。



Q2：對喜歡帶寵物外出用餐的消費者是否友善？

A：店家為逢甲夜市寵物友善餐廳，允許寵物入內，但要求以牽繩維持安全。



Q3：若偏好外帶或不便前往現場，點餐方式是否多元？

A：消費者可透過 Uber Eats 或 foodpanda 獲得西屯異國料理外送服務，在家也能感受西藏與印度的道地美食。



Q4：【小西藏館】適合家庭聚餐嗎？

A：店內貼心備有兒童椅與兒童餐具，加上餐點可調整辣度，讓孩子也能安心品嚐。份量充足的西藏大餅與烤餅也十分適合共享。餐廳的二樓空間最多可容納約 40 人，且開放包場，是台中異國料理聚餐餐廳的人氣選擇。



【小西藏館】

地址：臺中市西屯區慶和街2號

聯絡電話：04-2452-2452

官方 Facebook：https://rink.cc/0i83p

Uber Eats 平台：https://rink.cc/wyj6v

foodpanda 平台：https://rink.cc/86wha

Google 地圖：https://rink.cc/7ba6s

（最新資訊請以商家公告為準）