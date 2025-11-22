不富有卻感同身受！94歲阿嬤當認養人40年 與子女一起嘉惠19名兒少
〔記者蔡淑媛／台中報導〕家扶基金會今天舉辦大會表揚全國近1萬3000認養人，其中高齡94歲莊秀緩阿嬤，持續認養國內兒童長達40年，2名兒女也加入認養行列，一家二代共同扶助弱勢兒少19人，莊阿嬤認養的第一個孩子佘瓊珠特地從外地返鄉，親自向她表達感謝「就像我的母親，給我重新出發的力量！」母女倆緊緊擁抱。
莊秀緩分享，歷經二次大戰，母親罹難、父親重傷，7個兄弟姊妹生活困苦，上學是奢望，她與弟弟們為農家看牛、送報紙，只為換取一頓飯，親身體會貧困的無助，54歲時因公賣局邀請家扶演講，開始認養弱勢兒少。
「我希望能幫助孩子完成學業，給他們一點力量，讓未來有更多可能！」莊秀緩40年來陸續認養7個孩子，一次認養一個，待他們長大自立後，接著認養下一個，持續不輟，目前仍認養一名孩子，她的女兒何咨諭，也跟著媽媽認養40年，兒子何榮明也認養32年。
佘瓊珠出身於清寒的六口之家，莊阿嬤的資助成了她成長路上的重要依靠，她說，莊阿嬤不只關心她的學業，更給予母親般的照顧，國中畢業旅行第一次到台北，莊阿嬤特地帶她逛百貨公司，讓她感受到前所未有的溫暖，自己結婚時，也特地邀請莊阿嬤出席婚禮。
家扶基金會今日75週年慶，創立認養制度61年，邀請大眾以每月定額捐款支持弱勢兒少，並透過專業社工提供教育、就業、家庭支持等服務，截至今年10月，全台現有14萬2641名認養人，共同扶助11萬634名國內外兒童，愛心遍及全球34個國家；家扶執行長周大堯表示，每一位認養人都是孩子生命中的貴人，正因有無數像莊阿嬤這樣的提燈人，讓愛化為行動，照亮孩子的未來。
