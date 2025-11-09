不寒而慄！德護理師想減輕工作量 「注射過量藥物」謀害10病人被判重刑

德國護理師為減輕工作量，為重症病人施打過量鎮定劑與嗎啡，法院認定造成10人死亡。示意圖。取自Usplash



德國法院5日宣判一起護理師連環殺人案，一名年僅44歲的男護理師，先前在安寧病房工作期間，因為想減輕工作負擔，為病人施打過量嗎啡和鎮定劑，涉嫌謀害10名病人，法院最終裁定，該名護理師被判處終身監禁。另有27名病人被檢方認定也在謀殺名單中，不排除再提出上訴。

據《德國之聲》、《法新社》等外媒報導，這名涉案的男護理師在2007年完成護理培訓，2020年開始在安寧病房工作。2023年12月至2024年5月間，護理師為了減少病人提出照護需求，擅自對重症病患施打過量嗎啡與鎮定劑，以致10名病患因藥物過量死亡。

檢察官調查後將之起訴，在法庭上說明，被告的護理師有「人格障礙」與「自戀傾向」，而護理師不是他的理想職業，對重症病人憤怒且不耐煩，他為病人施打過量藥物並非出自憐憫、協助病人早日脫離痛苦，這樣主宰他人生死的行為是為了自己方便，行事相當冷漠，缺乏同理心。

不過，這名護理師在調查階段、法庭上堅持自己無罪，表示自己只是想讓病人安心舒服地入睡，畢竟好的睡眠品質可減緩身體病痛，而他沒想到自己的行為會造成病人死亡。

辯護律師也表示，所有受害者皆是重症病人，有癌症、其他嚴重疾病，無法推斷病人死於藥物過量。

法庭則認為，護理師行為惡性嚴重，其行為構成謀殺，判終生監禁，15年後不得提前釋放。仍可上訴。

檢方對此回應，此案的被告可能存在連環犯案模式，目前仍在調查其他病歷，更不排除檢驗部分病人死因，確定是否還有其他受害者，不排除將來再提起訴訟。

