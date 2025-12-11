不實廣告害民眾被罰 陳乃瑜促釐清寵物電動車定位

（記者陳志仁／新北報導）新北、桃園、高雄近月傳出逾 50 名的民眾，購買「毛動力嘟嘟車」寵物電動車上路後遭開罰，掀起消費者權益受損的爭議；民進黨新北市議員陳乃瑜指控是不實廣告誤導，要求中央明訂法規、地方加強宣導，並協助受害者救濟。

陳乃瑜今（11）日與立法委員李坤城、桃園市議員黃瓊慧及受害者的代表，共同召開記者會，痛批是業者提供不實資訊，導致民眾在善意照護寵物的前提下，誤觸法規；呼籲中央與地方政府正視寵物電動車的法律定位，並提供受害的消費者相關救濟協助。

陳乃瑜認為，問題癥結並非民眾不守法，而是遭不肖業者誤導，部分業者在網路平台、寵物展及實體門市販售未經檢驗與登記的微型電動二輪車，聲稱產品可合法上路、適合「買菜」、「旅行」；甚至宣稱電池續航力可「從台北騎到桃園」，卻未提供任何法規的依據或合格文件。

陳乃瑜指出，許多消費者因此誤信業者的宣傳，實際上路後遭警方依無牌、未登記等違規事由裁罰，收到罰單後才知道「不能上路」，完全沒有事前資訊；因此提出三項訴求，首先，中央交通部應清楚說明「電動寵物車」屬於什麼類型交通工具，以及相關規範，並明確公告宣導、稽查違法業者，並禁止業者誤導。

其次，地方政府應同步強化執法與宣導，公開說明該類產品是否能上路，並要求廠商撤除不實廣告內容；第三，政府需協助受罰民眾提出救濟，包括彙整受害案件、提供申訴管道與法律諮詢，並追究業者責任。

陳乃瑜強調，寵物電動車爭議並非單純的消費糾紛，而是資訊斷層與業者誤導造成的集體性問題，中央與地方若不及時處理，勢必造成更多無辜民眾受罰；呼籲政府正視此事，完善法規並積極介入，才能確保善意購買的消費者權益不再被犧牲。

