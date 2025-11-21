不實指控被當庭抓包！陳智菡要賠林智堅30萬 律師嘆：為黨法盲致哀

陳智菡先前在臉書指控林智堅讓馬偕兒童醫院容積率暴增，遭到提告妨害名譽。（本刊資料照）

民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年在臉書指控前新竹市長林智堅「讓馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%」，遭林智堅提告妨害名譽。台北地方法院昨（20日）宣判陳智菡敗訴，須賠償林智堅30萬元。對此，律師黃帝穎直言，敗訴關鍵在於陳智菡引用的「判決書」根本與事實不符，相關指控更在庭上被立即戳破。

容積率真的被「從250變450」嗎？

黃帝穎指出，陳智菡曾公開宣稱「法院判決書認證林智堅在餐會承諾提高容積率」，但審理期間法官調閱後發現，她所稱的文件其實只是地院裁定書，內容並未認證林智堅曾作出容積承諾。此處被認定為不實陳述，也成為敗訴的核心原因之一。

除了指控缺乏事實基礎，新竹地檢署早在偵辦馬偕兒童醫院容積案時，就已「查無具體違法情事」並結案；最高行政法院亦在111年度上字第372號判決中認定新竹市政府的審議程序「於法無違誤」。三份官方文件皆否定陳智菡的指控，法院自然不採信其辯解。

查證不足還能稱「為司法致哀」？

判決後陳智菡回應「為司法致哀」，並強調自己已「合理查證」。但黃帝穎反批，陳智菡不僅未提出能證明指控的證據，還試圖掩飾不實陳述，被當庭抓包後依舊毫無悔意。他更在臉書寫下：「應該為民眾黨法盲致哀。」

黃帝穎強調，法院並非在審查政策立場，而是在判定言論是否屬實。既然三大司法文書都未支持陳智菡的說法，敗訴「完全是法律上的必然結果」。

