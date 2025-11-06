不實登載罰金作業 竹檢書記官判1年6月獲緩刑4年

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹地檢署張姓執行科書記官為規避管考壓力，未實際辦理卻在系統不實登載169件罰金分期繳納等作業，新竹地方法院依登載不實罪判處1年6月、緩刑4年。

新竹地方法院10月31日判決書指出，張男擔任新竹地檢署執行科書記官，從2020年3月2日起到2023年3月31日期間，卻利用公務電腦網際網路，以個人案管系統帳號，登入新竹地檢署配置辦公電腦的案管系統內，不實登載罰金分期繳納等作業。

判決書表示，張男不實勾選及不實登載案件的準公文書表單系統後，儲存該電磁紀錄，完成「罰金分期繳納」作業，經查共有169件的「不實罰金分期繳納時間」、「不實分期次數」、「不實期數」、「不實應繳總額」等不實登載案件。

判決書指出，因案管系統內錯誤資訊，導致研考科人員及主管未能進行案件追蹤管考，損害新竹地檢署就案件稽核正確性。

新竹地方法院將張男依公務員登載不實準公文書罪判處1年6月徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付新台幣150萬元。可上訴。（編輯：林恕暉）1141106