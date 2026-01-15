不實言論造成「親痛仇快」 卓揆指示國防部：即時澄清

國防部副部長徐斯儉今（15）天列席行政院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌昨天表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他不涉及軍事採購，掀起外界議論。行政院長卓榮泰今（15）日在院會中表示，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，國防部必須即時澄清說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成「親痛仇快」的後果。

卓榮泰說，關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」至今還未在立法院順利付委審查，當中包括國防部的752億新增計畫和新興計畫未能執行的部分，因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

廣告 廣告

至於特定人士以故意或不符合事實的發言引發討論，卓泰指示，國防部必須即時澄清說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

行政院證實：由鄭麗君和楊珍妮所率談判團隊昨晚赴美 有4項談判目標

快訊》對美軍購僅3千億？ 國防部打臉黃國昌：並非事實