不實訊息！陸委會駁藍委「退伍校官赴陸改全面申請制」說法

前台灣海軍艦長呂禮詩在2024年中國珠海航展受訪哽咽說，想讓大家知道「我們中國有多強」。 圖：翻攝陸網/環球網（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院大陸委員會（以下簡稱「陸委會」）今（5）日針對國民黨立法院黨團指稱「退伍校官赴陸全面改申請制」等說法提出鄭重澄清，指出《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱「兩岸條例」）修法，對於已退伍校官並無增加赴陸申請規定，僅禁止其出席妨害國家尊嚴活動。陸委會強調，相關報導指「退伍校官赴陸改全面申請制」為不實訊息。

陸委會指出，本次兩岸條例修法重點之一，對退伍的校官赴陸沒有新增任何申請制要求。修法僅新增禁止領有月退俸的校級軍官，赴陸出席妨害國家尊嚴的活動，違者將受相應處罰，即一般所稱「呂禮詩條款」。

此外，對於現任簡任十職等以下、未涉密之公務員等人員，依現行規定原本就不需向內政部申請許可，未來修法後也僅需向所屬機關申請許可即可。陸委會重申，國民黨團所指「退伍校官赴陸改全面申請制」並非事實，呼籲各界勿散布不實訊息。

行政院日前通過的兩岸條例部分條文修法草案，主要強化公務員赴陸管理、完善特定人員規範，並防範中共統戰滲透風險。陸委會表示，修法目的在於保護國家安全與公務人員自身安全，並非全面禁止赴陸，而是採取必要風險管控措施。

陸委會呼籲，相關單位及媒體應依事實報導，避免因錯誤資訊造成社會誤解。完整修法內容及背景資料，可參考相關官方說明。

前海軍少校艦長呂禮詩於2024年珠海航展受訪時，哽咽表示「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，以及後續多次參與大陸軍事活動（如九三閱兵），其言論與行為雖被國防部認定已損害國家尊嚴，但因其退役階級僅為少校，不適用原有《兩岸條例》第9條之3「吳斯懷條款」（限退役少將以上人員），無法依法裁罰或剝奪月退俸。新法增修部份，強調「領有月退俸的校級軍官」，特定指涉明顯。

