不實連署偵辦搞雙標！伍麗華案藍被重辦 何元楷怒：林沛祥案沒用同等力度查

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏檢今（31）日偵查終結，包含國民黨組發會主委許宇甄、立委盧縣一等9人遭起訴。國民黨青年團前副總團長、立委羅智強辦公室主任何元楷表示，民進黨再次證明了，對自己輕輕拿起，對國民黨重重摔下，大家不要忘記，基隆林沛祥罷免案，當時有116件提議書涉偽造，至今卻未見檢調對罷免林沛祥案的人採取「同等力度」的司法動作。

何元楷說，民進黨再次證明了，對自己輕輕拿起，對國民黨重重摔下。國民黨遭屏東地檢署起訴，指控他們涉及幽靈連署。可見民進黨的司法清算還沒停止。大家不要忘記，基隆林沛祥罷免案，當時有116件提議書涉偽造，至今卻未見檢調對罷免林沛祥案的人採取「同等力度」的司法動作。

何元楷稱，從罷免林沛祥案來看，就見到檢調如此雙標，顯然這就是民進黨對國民黨的政治清算，透過司法追殺國民黨。當民進黨罷免藍委團體涉及幽靈連署，現在卻悄然無聲。反之，國民黨人士卻被重手偵辦、動輒高額交保，人民如何相信檢調仍然中立？這樣的作法，讓人質疑司法是否已經從保障人民權利的工具，變成執政黨手中的政治追殺的工具？

何元楷說，先前就有民調指出，過半的台灣民眾認為司法不公正。為什麼民調結果會是如此？就是因為賴清德上任後，不斷的動用司法追殺在野黨，其中柯文哲就是一個最大的受害者之一。呼籲民進黨和檢調不要再選擇性辦案，還給司法體系應有的尊嚴與信任。



