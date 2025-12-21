不實連署重創 藍嘉縣長選情陷困境

國民黨嘉義縣黨部黨工等10人因不實連署遭判刑，支持者擔心會影響明年藍營選情，國民黨縣議會黨團書記長李國勝坦言黨部要虛心檢討。（本報資料照片）

國民黨嘉義縣黨部黨工等10人因不實連署遭判刑，原本國民黨在嘉義縣的經營已經十分艱困，加上縣長人選仍不明朗，內部士氣低迷，支持者擔心衝擊明年五合一選情；但也有人認為，多數人對賴清德總統執政並不滿意，如藍白合有成，明年選情不用太悲觀。對比藍營的消沉，民進黨嘉義縣長初選進入倒數，英系立委蔡易餘、賴系縣議員黃榮利各自衝刺，也讓選情升溫。

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、副主委國恕強、立委王育敏嘉義縣服務處主任何博倫等10人，在民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署，一審被依個資法各判刑1年10月至10月不等，緩刑3至5年。鑑於國民黨在嘉縣的有給職黨工僅剩個位數，加上綠營長期執政，從被搜索、訊問到判刑，已對黨工造成極大心理壓力，基層不少選民都擔心明年選情更惡化。

國民黨議會黨團書記長李國勝雖質疑司法辦藍不辦綠，基層感受不公平，但也批黨部便宜行事，應虛心檢討，並向黨中央喊話，盡快擬出明年選戰策略。黨籍議員詹琬蓁也說，藍營內部有很多問題，檯面上這些民代雖掛國民黨招牌，但大家都是靠自己選上，結果縣黨部做任何事都不跟大家商量，現在出事了，反而害民代被罵。

藍營在嘉義縣經營疲弱，地方政壇預期，除非藍白推出最大公約數人選，否則民進黨在嘉義縣「完全執政」的態勢難以扭轉。不過，也有藍營內部人士認為，大罷免大失敗是中間選民做出決定，加上對當前執政不滿意，選民心態多少產生質變，就看能不能反應在選票上。

距離民進黨嘉義縣長初選民調只剩21天，蔡易餘持續加強基層經營，21日由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷陪同上戰車，在阿里山鄉、大埔鄉掃街拜票，展現接棒翁章梁決心。黃榮利昨天則以實際行動支持在地農民，向農民認購高麗菜，首批2500顆免費發送一空。