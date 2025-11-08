不實AI造假影射影片流傳 能源署譴責
〔記者林菁樺／台北報導〕某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像創造民眾恐慌及聲量，實不可取。經濟部能源署再次嚴正譴責造謠生事的造假行為。能源署重申，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證(如國際電氣協會IEC等)，環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。
經濟部能源署強調，參考國際發展經驗及多國實務佐證，水庫水面型光電不影響水質，我國水庫皆有長期監測並無發現影響水質，家戶民生用水也會透過淨水廠進行處理，符合標準才會送到用戶端；為提升資訊透明度與便利民眾查詢，經濟部水利署已於官網設立「水庫水質專區」(https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=44994)，整合環境部全國環境水質監測資料、水庫管理機關(構)監測結果及台水公司淨水場平均水質資訊，將持續更新，以利民眾了解各水庫、淨水廠水質狀況，目前皆無影響水質請民眾安心。
經濟部能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過20年之可靠度。環境部與國內光電業者皆進行相關擊破浸泡試驗，皆未超過水質相關標準。
經濟部能源署重申，面對來源不明或內容誇大的影片與訊息，民眾應透過政府官方網站查證真偽，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。同時，對於刻意捏造、散播虛假訊息的行為，能源署予以嚴正譴責，呼籲社會各界共同抵制不實資訊，維護理性、正確的公共資訊環境。
更多自由時報報導
台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了
黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席
63歲退休警為追夢淪「時薪200元兼職工」 不後悔原因曝
不想靠台積電？黃仁勳1句話狠戳馬斯克「夢想」 超殘酷現實曝光
其他人也在看
能源署駁斥造假影射影片 籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過廿年之可靠度。 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
不實AI造假影射影 能源署籲勿散播錯誤資訊
[NOWnews今日新聞]近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像創造民眾恐慌及聲量。對此，經濟部能源署再次嚴正譴責此種造謠生事的造假行為。能源署表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
能源署駁斥不實AI造假影射影片 再籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過二十年之可靠度 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
拔插頭才省電？專家點名這6種家電千萬別亂拔！斷電更耗能還壞更快
很多人都聽過一句話：「電器不用的時候記得拔插頭，這樣比較省電又安全。」但你知道嗎？有些插頭拔掉的確能省電，可是有些電器卻不建議拔插頭，除了安全上考量，甚至會影響...早安健康 ・ 1 天前
玩《FF11》21年祖母級玩家過世！戰友淚別：伺服器裡最溫柔的光之戰士
隨著時間推移，每個人都會慢慢長大、變老，最終靜靜地結束人生旅程。但在人生的冒險中所留下的足跡，會成為「曾經好好活過」的證明。不久前一名網友分享了自己祖母的故事，她不只是家人眼中的長輩，更是《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FF11》）中征戰了 21 年的光之戰士，直到今年才真正結束她的冒險。這段經歷也感動了許多同樣陪她走過遊戲時光的老玩家。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
經濟部：水面型光電不影響水質 譴責AI影片散播假訊息
（中央社記者潘姿羽台北8日電）水面型光電持續引發討論，經濟部今天強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像製造聲量，造成民眾恐慌，實不可取，嚴正譴責造謠生事的造假行為。中央社 ・ 16 小時前
鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午兩點將出席統派主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石。對此，台北市長蔣萬安認為，應該紀念那些保衛中華民國、保衛台灣的前輩。中天新聞網 ・ 22 小時前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是彰化地區唯一可以買到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販...華視 ・ 15 小時前
中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。中央社 ・ 18 小時前
中華電信「FunPark童書星創獎」 打造全台首座數位繪本大獎
由中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2025 FunPark童書星創獎」8日舉辦總決賽暨頒獎典禮，今年賽事由歷時12年的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格與高度，象徵台灣兒童數位內容進入全新階段，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事，開啟全民數位創作繪本新時代。中時財經即時 ・ 17 小時前
蔡紹中：AI時代兩岸四地應協同合作
2025年世界互聯網大會烏鎮峰會8日下午舉行「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」，本次論壇由廣東中山大學與旺旺集團主辦，旺旺集團副董事長蔡紹中致詞表示，AI發展帶來轉變，兩岸四地應積極借勢在制度協同、產業合作和文化共創議題上，以互聯網思維為基礎，利用AI賦能找到共通可協作的機會。中時財經即時 ・ 17 小時前
廣達10月營收創同期高 市場觀望下週法說會
[NOWnews今日新聞]廣達昨（7）日公告10月營收為新台幣1731.96億元，月減5.9%、年增27.5%；累計今年前10月營收1.66兆元，年增46.8%，包括10月及累計前10月營收皆創歷史同...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
【公告】聯邦銀 2025年10月合併營收19.08億元 年增50.3%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：聯邦銀(2838)單位：仟元 【公告】聯邦銀 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,908,382去年同期1,269,737增減金額638,645增減百分比50.3本年累計16,825,371去年累計16,314,567增減金額510,804增減百分比3.13中央社財經 ・ 1 天前
【公告】台中銀 2025年10月合併營收18.04億元 年增11.7%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：台中銀(2812)單位：仟元 【公告】台中銀 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,803,634去年同期1,614,678增減金額188,956增減百分比11.7本年累計16,932,073去年累計16,016,985增減金額915,088增減百分比5.71中央社財經 ・ 1 天前
【公告】華新董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited
日 期：2025年11月07日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Concord Industries Limited股權2.事實發生日:114/11/7~114/11/73.董事會通過日期: 民國114年11月7日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：15,000,000股(2)每單位價格：每股美金1元(3)交易總價格：美金15,000仟元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Concord Industries Limited(2)其與公司之關係：Concord Industries Limited為本公司直接持股100%之子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(現金中央社財經 ・ 1 天前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台灣人壽祖孫三代健走14年 公益大使阿Ken同樂挺健康
健康、永續「家」在一起！台灣人壽「祖孫三代健走」8日於臺北市立動物園登場，公益大使阿Ken、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊球星、臺中台壽霸龍成棒隊球星、中信飛牡蠣電競戰隊選手、Passion Sisters啦啦隊，陪伴2,000名大小朋友走出健康。「祖孫三代健走」每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代暖心回憶，14年來足跡遍及全臺，累計已走出約44萬公里，相當繞臺灣約396圈。中時財經即時 ・ 17 小時前
想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！
論壇中心／綜合報導豬肉大王陳國訓的奮鬥史就像一場勵志劇：他從路邊攤賣豬腳起家，口蹄疫時逆勢養豬三萬頭，並成功用活菌打造無藥殘「活菌豬」。現嘉一香營收破30億，客戶遍及麥當勞、7-11等。面對豬瘟後廚餘爭議，他直言問題在於「未按規定處理」，認為集中煮熟仍可行。他更看好智慧化趨勢，籌建2027年營運的AI自動化屠宰場，期盼能成為屠宰業的標竿。示意圖（圖／民視新聞）全台活豬禁運、禁宰令雖已解除，但廚餘養豬禁令仍持續。農業部長陳駿季直指，本次台中梧棲豬場疫情源於「廚餘未蒸煮完全」，在查核、監控與法令機制未完備前，絕不貿然開放。這場非洲豬瘟危機，讓「廚餘管理」成為產業防疫的關鍵戰場。示意圖（圖／民視新聞）深耕肉品市場超過四十年的嘉一香食品公司董事長陳國訓，對此提出專業見解。他認為，廚餘本身並非問題根源，重點在於「是否按規定處理」。「如果集中煮熟廚餘再餵豬，我相信用廚餘餵豬是沒有問題的。」他強調，落實規範才是杜絕疫病的根本。示意圖（圖／民視新聞）陳國訓的創業歷程，宛如一部台灣豬肉產業的勵志縮影。從小學畢業後趕鴨、賣菜，歷經工地、計程車與擺攤的磨練，他憑著不服輸的毅力，從台北路邊攤起家。嘉一香食品公司董事長陳國訓（圖／翻攝畫面）在口蹄疫風暴中，他大膽逆勢操作，轉型冷凍肉品並自養三萬頭豬，迎來事業轉機。為了飼養無藥物殘留的豬肉，他更以活菌替代抗生素，成功打造出「活菌豬」品牌。示意圖（圖／民視新聞）如今，嘉一香年營業額突破30億，客戶遍及量販店、超商、連鎖餐飲，乃至速食龍頭麥當勞等超過兩千個品牌，成為全台豬肉供應龍頭。示意圖（圖／民視新聞）面對未來，陳國訓堅信智慧化與自動化是不可逆的趨勢，正積極籌建AI自動化屠宰場，預計2027年營運，誓言打造屠宰業的標竿。決策者節目主持人王嘉琳專訪，嘉一香食品公司董事長陳國訓（圖／王嘉琳提供）鎖定本週《決策者》節目， 聽「豬肉大王」陳國訓剖析，豬瘟後廚餘的關鍵、產業的挑戰與市場變局。更多精彩內容，千萬別錯過本週節目。每週日上午11:00 請鎖定民視新聞台。✅訂閱決策者Youtube ，更新最精彩內容：請點我✅按讚決策者FB，掌握最新節目：請點我✅更多相關報導：請點我原文出處：決策者(影)／想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！ 更多民視新聞報導『跟風台積電』反陷困境？他們福岡考察後『急剎車』！兩大因素成關鍵.猶豫一晚就沒了！全台最狂「這條街」？「手刀搶租」到顛覆你想像！千萬別讓工具掉地上！廠房動線「禁忌多」？專家教你盯緊『三關鍵』....民視財經網影音 ・ 1 天前
有片／UFO直衝墨西哥火山口盤旋全都錄！ 專家推論是「跨維度大門」
墨西哥波波卡特佩特火山（Popocatépetl）近期上空傳出一起震撼的不明飛行物目擊事件， 一段監控畫面捕捉到一個發著詭異光芒的飛行物體，朝向火山口飛去，繞著冒煙的火山口上方旋繞，畫面一經曝光，立刻在全球掀起高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前