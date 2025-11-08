不實AI造假影射影 能源署籲勿散播錯誤資訊
[NOWnews今日新聞] 近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像創造民眾恐慌及聲量。對此，經濟部能源署再次嚴正譴責此種造謠生事的造假行為。
能源署表示，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證(如國際電氣協會IEC等)，環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。
經濟部能源署強調，參考國際發展經驗及多國實務佐證，水庫水面型光電不影響水質，我國水庫皆有長期監測並無發現影響水質，家戶民生用水也會透過淨水廠進行處理，符合標準才會送到用戶端；為提升資訊透明度與便利民眾查詢，經濟部水利署已於官網設立「水庫水質專區」，整合環境部全國環境水質監測資料、水庫管理機關（構）監測結果及台水公司淨水場平均水質資訊，將持續更新，以利民眾了解各水庫、淨水廠水質狀況，目前皆無影響水質請民眾安心。
經濟部能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過20年之可靠度。環境部與國內光電業者皆進行相關擊破浸泡試驗，皆未超過水質相關標準。
經濟部能源署重申，面對來源不明或內容誇大的影片與訊息，民眾應透過政府官方網站查證真偽，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。同時，對於刻意捏造、散播虛假訊息的行為，能源署予以嚴正譴責，呼籲社會各界共同抵制不實資訊，維護理性、正確的公共資訊環境。
