不審總預算還卸責！鄭麗文拿「這事」甩鍋總統 綠營揭真相狠打臉

新的一年已到來，卻沒想到，因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案至今仍延宕、難產。而國民黨主席鄭麗文竟還「倒打一把」、將責任歸咎總統賴清德，宣稱是政府不尊重國會通過的法案，例如為軍警消加薪等。但民進黨發言人吳崢立刻打臉，指出行政院早在去（2025）年8月底，就將今年中央政府總預算，依法送國會審議，至今卻遲未排審；關鍵原因就是，藍白掌控的立法院政治操作不斷，使總預算延宕。

鄭麗文今（5）早特意指出，總預算案之所以無法送入國會，是賴清德、卓榮泰未依照國會三讀通過的法案，例如軍公教、警消福利案，編列相應的預算。她還宣稱，因提高軍人待遇遭執政當局無情拒絕，軍人士氣被嚴重打擊；故鄭麗文也嗆，若無法做到依法為軍人加薪、提升福利，又該如何審查總預算？怎期待國軍保家衛民？

對此，吳崢痛批，鄭麗文可能已離開立法院一段時間、或受限於目前國民黨立院黨團由傅崐萁主導，對總預算相關時程與實際狀況，顯然有所誤解。事實上，他直言說，總預算遲未排審，根本不是因為行政部門怠惰；相反地，是藍白忙於推動多項有違憲之虞的法案，包括國軍加薪條例、以及惡修《財劃法》、《憲訴法》，並提出所謂「挺貪污五法」，讓政治操作凌駕民生，這才是總預算延宕至今的真正原因。

另，針對近期朝野爭執不休的國軍加薪議題，吳崢則說明，總統賴清德早在去年4月，即為志願役加薪一次；且連同前總統蔡英文任內，民進黨執政9年多來，已為軍公教加薪4次，相較之下，馬英九總統任內僅加薪1次。另一方面，吳崢續指，總統與閣揆卓榮泰也已清楚表明，對於在野黨提出、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，若憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算。「國民黨卻持續以話術造謠，作為杯葛總預算的藉口；顯然只想政治鬥爭，無意就事論事」，他說。

吳崢接著強調，賴清德上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出國安簡報、國政茶敘，乃至於在合憲前提下赴立法院報告。但他說，相關溝通不是遭到杯葛，就是無疾而終。因此吳崢表示，若鄭麗文仍真心以人民生計為念、為國家建設著想，應回頭好好與自家立委黨團溝通，要求儘速排審中央政府總預算，「而不是一再耍嘴皮，這對化解當前僵局毫無幫助」。

