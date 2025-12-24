不審總預算！藍白卡780億防衛經費 吳思瑤揭數據：戰力恐現空窗

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續阻擋 115 年度中央政府總預算案付委審查，並已四度杯葛 1.25 兆元國防特別預算條例，引發國防安全疑慮。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤 今（24）日發文指出，總預算不審不僅影響民生，更讓國防首當其衝，恐造成防衛戰力長時間陷入空窗。





吳思瑤指出，外界往往只注意到八年期、總額 1.25 兆元的國防特別預算，卻忽略若總預算未審，國防部同樣將遭到嚴重衝擊。她查閱資料後指出，在新興預算與新增計畫合計 2,992 億元無法動用的經費中，國防部受影響金額高達 780 億元，為各部會之首，約占整體卡關金額的 26%。

她進一步說明，國防部 115 年度原編列預算為 5,614 億元，受影響金額高達 780 億 1,636 萬元，等同約 14% 的國防經費無法動支。她警告，這將直接衝擊後勤與通資整備，影響幻象 2000 戰機零附件存量、各類機艦、戰甲砲車與裝備維保，以及彈藥補充等項目，形同讓國軍「手無寸鐵」。





在重要裝備採購方面，吳思瑤指出，若預算無法支用，新式武器將無法依約付款，不僅影響防衛能力，也可能衝擊台灣的國際信譽，相關項目包含魚叉飛彈防禦系統、F—16 支援莢艙與武器彈藥等。





此外，她也提醒，教育訓練同樣面臨停擺風險，將嚴重削弱現役與後備戰力，包括 F—16 後續訓練案及 14 天擴編動員等計畫，都可能因此無法如期推動。





吳思瑤強調，「國防不分顏色，國家是大家的，安全是全民的」。她指出，距離年底僅剩不到十天，總預算卻連第一頁都尚未翻開，一筆預算都未審查，質疑藍白為何讓國家防衛戰力長時間陷入空窗。





她直言，持續阻擋國防相關預算與條例，唯一得利的只會是威脅台灣安全的一方，並呼籲在野黨停止杯葛，讓預算儘速進入實質審查，避免國人為政治對抗付出安全代價。

