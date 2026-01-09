不審總預算！藍白欲「點餐式放行」 綠黨團嗆：人民不是乞丐

藍白在立院續擋總預算，據傳將「點餐式放行」，民進黨團幹事長鍾佳濱怒批，把人民當乞丐。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨持續阻擋「115年度中央政府總預算」付委審查，近日卻傳出，國民黨可能針對 TPASS 與治水等預算「稍稍放行」，引發外界質疑預算審議標準。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（9）日直言，這樣的作法不僅違背預算法原意，更不是民主國家最高立法機關應有的態度。

鍾佳濱指出，依據《預算法》，在年度總預算未能如期完成審議時，確實在特定條件下可先行動支，但條件寫得非常清楚，僅限於歲入預算、法定義務支出，以及「其他經立法院同意者」。其中所謂「其他經立法院同意者」，文義上的原意，是行政院在預算案送交立法院、卻因無法完成審議的情況下，針對急迫、必要事項，另行請求立法院提前同意。

他提到，現在的狀況卻變成，整包預算送到立法院，國民黨卻採取「點餐式」審查，哪一項民間有聲量就放行哪一項，沒有被點名的預算就卡在原地，完全不進行全案審查。

鍾佳濱直言，若國會多數認為某些項目確實急迫、必要，就應在完整審議後清楚通過，讓社會知道哪些是國會多數認為重要的，哪些則是不必要或需刪減的。

他進一步質疑，難道整個社會必須忙得要死，一項一項提醒立法院「這個要通過、那個要放行」，藍白多數才願意被動行動？他批評，這種「聽到口令才動作」的預算審議方式，等同讓人民敲碗，立法院多數才施捨式放行，完全背離憲政機關的責任。

鍾佳濱再次呼籲，若國民黨與民眾黨真正重視人民的民生福祉，就應立即就年度總預算全案加以審視，有必要、有重要性的預算就如數通過，認為不需要或編列過多的就清楚刪除，明確表達國會多數對行政院施政計畫的立場，而不是等著人民一項一項來提醒。

他最後強調，人民不是乞丐，立法院最大黨也不是皇帝，不該非得人民敲碗，預算才被施捨式放行，這絕對不是民主國家國會應有的樣貌。

