不審總預算、藍白預計放行少數預算？綠委陳培瑜：話術欺騙國人

在野黨不審總預算，預計放行少數預算？民進黨立委陳培瑜說，這是話術，也是在欺騙國人。她來舉幾個生活的例子給大家參考。

陳培瑜強調，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責。

◎就像車子壞了，你說「我有修輪胎喔」，但引擎跟煞車還是不願意花錢修，結果車子當然沒辦法不能上路。

◎就像一個家只付房租或是房貸，卻不付水電、不付瓦斯、不付小孩學費，就只挑幾筆「好看的」先付，其他全拖著，家一樣會亂。

◎就像急診病人需要完整治療，醫生就只讓他量血壓，卻不做抽血檢查、也不開藥，然後說「我已經先處理囉！」

◎就像老師說要交完整作業，有人卻只交第一頁、其他頁打死不交，還要求老師給出及格的分數。

◎就像蓋房子只讓工人打地基，水電管線、結構材料都不可以進場操作，工程照樣停工，房子一樣蓋不起來。

◎就像手機更新只下載10%，剩下90%就不管啦，然後說「我有更新啊」，結果就是手機裡的APP還是卡住不能用。

◎就像我們去辦護照先抽號碼，但窗口不開、系統不跑，這樣還叫做辦護照嗎？我們拿得到護照嗎？

◎就像消防推動，說要顧安全，卻只能買水帶、不能買防護衣跟通訊設備，看起來有做事，實際上救不了人，會害到需要救援的人。

陳培瑜強調，要監督，她支持逐項審、逐條講清楚；但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」。

