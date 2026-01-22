不審總預算！黃國昌又自抬身價點名賴清德辯論 她酸：活像沒糖吃的巨嬰

政治中心／施郁韻報導

立院民眾黨團總召黃國昌開嗆，要行政院長卓榮泰「好膽麥走」，甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。（圖／翻攝畫面）

藍白持續杯葛中央總預算，行政院長卓榮泰21日要求與立法院就總預算進行直接辯論。對此，立院民眾黨團總召黃國昌開嗆，要卓榮泰「好膽麥走」，稱要比照大選辯論模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播，甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀大酸，將在2月1日卸下立委身分的黃國昌，就像「沒糖吃的巨嬰」。

詹凌瑀在臉書發文表示，黃國昌2月1日就要從立法院滾蛋，在立委生涯的最後倒數幾天，不想著怎麼善盡職責審查預算，「反而像是個沒糖吃的巨嬰，到處潑婦罵街博版面。」

詹凌瑀說，這齣戲真的很難看。先是像個流氓一樣對行政院長叫囂要辯論，等到卓榮泰正面迎戰、要他在國會殿堂依憲法職權對話時，他又縮了，開始扯要直播、要搭台，把國會當成自己的網紅攝影棚。

詹凌瑀直言「更可笑的是，眼看蹭行政院長還不夠，現在竟然還妄想自抬身價，點名要跟賴清德總統辯論？請問黃國昌你算哪根蔥？一個即將失業、只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」

詹凌瑀大酸黃國昌欺善怕惡，嘴上喊辯論喊得震天價響，彷彿天下無敵；但大家可沒忘記，當初王義川要與黃國昌辯論時，他是什麼德性？「你是嚇得連話都不敢回，徹底無視，躲得比誰都快。」

詹凌瑀說，黃國昌遇到王義川就裝死、遇到總統就想蹭，這種看人下菜碟的嘴臉，真的讓人作嘔。「還好，這種鬧劇再忍耐幾天就結束了，2月1日時間一到，麻煩請你乾脆地滾出立法院，不要再用你的噪音污染台灣的政治環境。」

