不審預算只放行TPASS？鍾佳濱罕見動怒 嗆藍營：人民敲碗才給飯吃

即時中心／高睿鴻報導

因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，甚至無法交付委員會，一路延宕至今。倘若國民黨與民眾黨繼續阻撓，外界擔憂，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊；例如，與全國通勤族息息相關的「TPASS通勤月票」，也傳出即將斷炊，引發國人關注。為化解尷尬窘境，傳出藍營有意選擇性先審查TPASS、治水等特定預算，但民進黨團幹事長鍾佳濱反嗆，非得等人民敲碗，皇帝才給飯吃？

藍白不僅卡住總預算案，甚至連付委都擋，如今卻為回應民怨，才傳出有意先審TPASS及其他民生相關預算。對此，鍾佳濱今（9）日受訪時回應，根據《預算法》，在年度總預算未如期完成審議的情況下，確實可採「部分先行」，例如社會相關預算、法庭義務服務、以及其他經國會同意的項目。但他也說，所謂的經立法院同意，其實也是指涉，當政院將總預算送入國會、後者卻無法完成審議，那麼政院可先針對急迫的必要事項，先提請國會同意。

但鍾佳濱表示，現在是立法院的國民黨團，想主動從一整包的總預算案，「挑選他們想要通過的先通過」；他質疑說，既然如此，為何不進行全案審查？鍾佳濱表示，如果付委全案審查，就能逐條審議，先針對有必要的、有急迫性的審查通過，也讓全民知道，哪些項目是國會多數認為有急迫性、哪些又是國會認為不需要額外通過的。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞資料照）

鍾佳濱批評，現在面對整包送進來的預算，國民黨卻弄得像隨意點餐，現在聽到民間聲浪，覺得TPASS很重要就先通過，其他的就沒反應、擺在原地；如此一來，審預算的態度變成「一個口令才一個動作」。他怒嗆，「那是不是整個社會都得忙到要死？立法院的藍白多數，領薪水不辦事、不主動審預算，非得人民做主一個一個提醒，一下這個地方要通過、再來那個地方也要通過，國會多數才願意被動放行這些預算？」。

他強調，這並非一個憲政機關、尤其是最高立法機關應有的態度，所以再次呼籲藍白，若重視人民的民生福祉，應趕快對今年的總預算案「全案審視」；覺得有重要性、有必要性的，就馬上如數通過，若認為不需編列太多的項目，則予以刪除，清楚地表達國會多數對於行政院各項施政計畫的決定。

「而不是等著人民跟你敲碗，你才說那我們放行這個、放行那個」，鍾佳濱繼續說。他更直言，立法院最大黨不是皇帝，難道非得要等人民敲碗，皇帝才給飯吃？他認為，這絕對不是民主國家國會應有的態度。

