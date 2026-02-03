不審預算只顧國共合作 賴喊危險

總統賴清德（圖）3日在總統府親自主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會記者會，說明台美未來合作的三大戰略方向。

（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德三日在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會時表示，記者會並非為國共智庫交流論壇而開，但剛好「讓民眾判斷經濟戰略是走向世界或是二次西進」對台灣比較有利。他也呼籲，在野黨須監督國家、審議總預算及國防特別條例等，若只進行國共合作對台灣來講是危險的。

賴清德提及，在野黨有義務審查攸關福國利民重大政策的中央政府總預算案，也有責任審議國防特別條例與預算，且在面對中國威脅時，更不能不審國防特別條例與預算。

賴清德在記者會表示，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德指出，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話上週在美國華府舉行，為台美自二０二０年首屆以來，雙方主談人首度實體面對面對談，具重大意義。上個月完成的台美對等關稅談判只是雙方合作的一部分，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。

賴清德說，從這些議程，進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。第一，強化「經濟安全」；第二，打造「創新經濟」；第三，發展「繁榮未來」。台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

台美關稅談判底定，正等待簽協定，賴清德呼籲，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。