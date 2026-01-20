不審預算＝不砍預算 國民黨裡外雙輸

民進黨立委在議場內高舉「要審總預算」等標語，呼籲藍、白兩黨不要擋預算。圖片來源：中央社

今年中央政府總預算至今仍未付委，賴清德總統和行政院多次喊話希望在野黨速審預算，地方政府也紛紛自籌財源因應T-Pass等急迫預算。國民黨團雖然批評賴政府情勒，但顯然已經受到影響，準備先行讓急迫預算付委，但仍然沒有審查總預算的打算。

在野黨聯手拒審總預算其來有自，因為行政院編列115年中央政府總預算時，並未納入立法院通過的軍警消調整待遇案，形同否定立法院三讀通過法律的效力，視立法權於無物，所以在野黨拒絕讓總預算付委，進入實質審查的程序。

在野黨原本的算盤是希望比照去年總預算的模式，當時行政院沒編原住民禁伐補助及公糧收購價格提高的相關預算，在野黨就卡住總預算，迫使行政院依法補編相關預算。結果今年行政院卻完全置之不理，導致總預算卡關至今，賴清德才在12月底開始對在野黨喊話，聲稱總預算不過會對T-Pass和很多社福補助造成影響。

根據《預算法》第54條「補救辦法」的規定，總預算若不能如期審完時，延續性計畫或「經立法院同意」的新興計畫，可以先行動支。但因為今年總預算整本都還沒有付委，立法院院會等於沒有這個案子，根本無從同意起，所以在野黨才急著要將急迫預算付委。

但總預算整體是一個案子，沒有部分付委審查、部分不付委審查的道理，在野黨的作法又引發了新的爭議。如果在野黨是讓整本總預算付委，先同意部分急迫項目動支，就比較沒有問題；但國民黨撐了這麼久，顯然拉不下臉，所以才出現這種奇怪的局面。

去年下半年，朝野對抗不斷升高，先有行政院不依法編列總預算，接著又有政院「不副署」《財劃法》讓法律無法公布生效，接著又有憲法法庭114年憲判第一號判決《憲法訴訟法》違憲，一次又一次堆高了朝野的衝突，讓在野黨沒有退讓、下台的餘地。

面對行政、司法兩院一次又一次的打臉，在野黨卻拿不出什麼對策，既不願意放軟審查總預算，又不願意拉高對抗，對行政部門祭出制裁的手段。像是，1996年連戰副總統兼任閣揆，在野黨聯手拒絕連戰進入立法院，亦或是2000年行政院長張俊雄宣布停建核四，立法院將張俊雄列為「不受歡迎人物」，不讓他進入立法院進行施政報告和總質詢。

既不升高對抗、又放不下面子，國民黨就陷入了一個不戰、不和的尷尬局面，而且在行政院不關心預算，只想要情勒的情況下，在野黨就更加進退兩難。

這種尷尬處境，源於國民黨從一開始就沒有足夠的戰略目光，除了硬槓之外，完全沒有Plan B、Plan C，當行政院置之不理的時候，國民黨也將問題丟在一邊，直到民進黨發動攻擊才被動因應。原本理直氣壯，應該從從容容、游刃有餘的局面，硬是搞到被動防守，匆匆忙忙、連滾帶爬。

國民黨若不從根源解決總預算的問題，就算通過急迫性預算先行動支，未來仍然會不斷遇到其他的問題。

首先，預算法的補救辦法，是因應立法院來不及審完，而不是立法院完全不審查。立法院一方面不讓總預算付委，一方面又要靠補救辦法，道理上就說不過去。總預算能夠一天、兩天、一個月、兩個月不審，真的能一整年都不審嗎？預算不審，將來決算怎麼審？今年的不審，明年的也不審嗎？這個議題一路打到年底選戰，今年不用選舉的藍委受得了，國民黨的地方諸侯也受得了嗎？

其次，賴清德和行政院天天呼喊立法院速審總預算，誰都知道是情勒，否則早幹嘛去了？立法院不審預算，其實行政部門最開心，雖然有些新興計畫會受到影響，但賴政府本來就沒有什麼偉大的施政計畫，反而可以順勢將所有缺乏政績的鍋，通通推到在野黨身上。

最重要的是，立法院不審預算，就不會刪預算，相較於那少許新興計畫，幾乎所有的預算都可以放心大膽的用，甚至挪用都不是不可能。最終很可能是，藍營執政縣市苦哈哈，綠營執政縣市笑嘻嘻，行政院「爽假痛」。

以賴政府的鴨霸作風，在野黨不必指望行政院會有任何退讓或提出任何解方，只會把問題繼續卡著，拿來當作選舉的議題。國民黨擺爛了這麼久，總該想出的Plan B了吧！要整本退回總預算，要求政院重編也好，要嚴審總預算，把行政部門砍到體無完膚也罷，總歸是不能繼續這樣走一步、算一步的混下去了。

【作者 單厚之／媒體工作者】