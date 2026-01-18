不寫生涯規劃！他離職原因「27字嗆爆主管」萬人狂讚

記者蔣季容／台北報導

年後又是一波離職潮，你想好離職原因該寫什麼了嗎（示意圖／翻攝自Pixabay)

年後又是一波離職潮，你想好離職原因該寫什麼了嗎？一名網友PO文表示，自己想了100萬個離職原因，最終還是會寫是因為「生涯規劃」。貼文一出掀起熱議，網友們紛紛分享自己過去寫的離職原因，吸引上萬人按讚。

一名網友在Threads貼出照片，只見他在離職原因的欄位寫下「生涯規劃」，並感嘆「想了100萬個離職原因，終究還是抵不過這四個字。」

貼文一出引發熱議，網友分享自己寫過或曾看過的離職原因，包括「主管情緒控管不佳，過於主觀批判又雙重標準，專業知能略顯不足」吸引2.5萬人按讚，還有「無法與撒旦之子共事」、「討厭主管」、「多說無益」、「身心俱疲」、「不想死在這裡」等。

有網友表示，「寫生涯規劃麻煩最少，免得被弄，拿完該拿的東西後，再去匿名爆料」、「離職原因一律寫生涯規劃，爛公司寫多了又不會改，一灘爛泥沼還是爛」、「寫了會改你就不會離職了，既然離職改不改與你無關那也沒必要寫了！讓老闆自己去體會，畢竟能夠創業的人覺察能力都很強」、「珍重再見就好，同一個業界再相遇是很容易的事。寧可少一個朋友，不要多一個敵人」。

另外也有網友說，「建議還是要寫真的原因，不小心鬧上法院，法官真的會看離職原因！幾年前離職我寫『溝通不理性，車禍有醫生證明不能請假，工作業務量分配嚴重不均』，結果對方不要臉的來告我，最後因為違反勞基法被駁回，法庭上法官真的有討論到我寫的原因。」

