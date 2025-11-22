不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件

由巴西主辦的《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段，各國在化石燃料逐步淘汰路線圖問題上的分歧，導致大會談判成果檔的敲定陷入僵局。

據英國《衛報》21 日報導，當地時間週五淩晨，巴西主辦方發佈最新談判成果草案《共同體決定》（Mutirão decision），推翻了本週二初稿版本中曾包含的一項備選方案，即擬啟動制定「逐步脫離石化燃料轉型」（transition away from fossil fuels）的潛在路線圖。最新文本不光刪除了與路線圖相關內容，甚至完全沒有提及「石化燃料」一詞。

而就在前一晚，《衛報》獲得的一封致大會主席國巴西的信函顯示，至少有 29 個在氣候峰會上支持逐步淘汰石化燃料的國家，聯名要求必須將路線圖納入談判成果，並威脅稱若最終協議不包含該承諾，將阻止任何協議的達成。

報導稱，這一強硬立場令關鍵談判的緊張局勢顯著升級。作為 COP30 主席國，巴西在起草新文本時正面臨來自多方的巨大壓力：沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國，以及印度等大型石化燃料消費國均要求刪除該潛在決議。

週四（20日），即大會關鍵的倒數第二天議程，部分反對路線圖的國家一度威脅退出談判。禍不單行，當天下午，COP30 主會場還突發火災，談判被迫暫停逾 6 小時。

據《衛報》報導，這封聯名信的簽署國包括奧地利、比利時、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、瓜地馬拉、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、列支敦士登、盧森堡、馬紹爾群島、墨西哥、摩納哥、荷蘭、巴拿馬、帛琉、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國和瓦努阿圖。

報導稱，這封致主辦方的信函內容顯示，許多支援路線圖的國家已將其列為談判「紅線」。

信中寫道 :「我們無法支持未納入‘『公正、有序、公平的石化燃料轉型路線圖』的成果文件。這一訴求得到絕大多數締約方、科學界以及密切關注我們工作的全球民眾的認同。全球期待本屆大會在『全球盤點文本』（Global Stocktake）後展現連貫性與進展，任何低於這一標準的結果都將不可避免地被視為倒退。」

