「不封塑膠膜」的書藏著什麼秘密？ 揭開《善，最好的禮物》背後的療癒力量

2026年台北國際書展的主題廣場，週末(2/7)下午在主題廣場有一場溫暖人心的心靈講座。由慈濟傳播人文志業基金會主辦，邀請到時報文化出版公司董事長趙政岷、國家衛生研究院院長司徒惠康，以及靜思書軒營運長蔡青兒，三位重量級嘉賓共同對談證嚴法師的著作《善，最好的禮物》。

蔡青兒分享這套書非常適合放在床頭，每當心情起伏時，翻開一頁就能感受到溫暖。

講座一開始，靜思書軒營運長蔡青兒分享了這套書的誕生起源。這本書不僅收錄了證嚴法師的靜思語，還搭配了國際攝影大師李屏賓在世界各地隨手拍下的療癒美景。蔡青兒分享這套書非常適合放在床頭，每當心情起伏時，翻開一頁就能感受到溫暖。

國家衛生研究院院長司徒惠康則從科學家與醫學研究者的角度，探討人性向善的本質。

國家衛生研究院院長司徒惠康則從科學家與醫學研究者的角度，探討人性向善的本質。出身花蓮、身為頂尖免疫學專家的他，不諱言自己從小就容易緊張，但始終抱持著一個信念「我們只有在患者的需求中會看到自己的責任，這件事本身就是人性向善的一個本質。」 司徒院長感性地分享，父親教導他做人要「正直」，母親則教導他要「善良」，這兩點影響了他一輩子，讓他即使面對挫折也能堅持回饋社會，更引用亞馬遜創辦人貝佐斯的話與現場聽眾共勉：「聰明是一種天賦，但善良是一種選擇。」 他認為選擇良善需要智慧與勇氣，而這正是每個人都可以從日常生活中實踐的價值。他認為「善」不需要宏大的計畫，從周遭的小事就能開始，「給一個微笑、給同事一個鼓勵、一個擁抱，或握住對方的手」，這些都能傳達善念。

趙政岷回顧時報出版與靜思語的緣分，最早可回溯至高信疆先生時代所種下的善種子。

身為出版人的趙政岷董事長則分享了出版這本書時的神奇緣分。他提到，這本書特別附贈了放大鏡，這個點子竟然是來自證嚴上人的貼心指示，希望讓讀者閱讀更方便。趙政岷也提到，書的製作過程中有許多體現「善」的細節，為了愛護地球，上人堅持這本書不用塑膠縮膜，體現了起心動念皆是善的理念。趙政岷認為這是一套非常容易入門且體會深的作品，無論心情好壞，翻開一頁都能感受到溫暖與療癒。趙政岷回顧時報出版與靜思語的緣分，最早可回溯至高信疆先生時代所種下的善種子。他認為出版就是一種文化傳承與善的散播。最後，他分享上人的叮嚀「祝福天下平安，我們自己就在平安之中」，期許大家每天醒來都能啟發善念。

這場講座在充滿愛與善的氣氛中圓滿結束。三位講者透過不同的人生經歷，一致傳達出「善」是每個人都能送給世界、也送給自己最好的禮物。他們也期許這顆善的種子能在每位讀者的心中發芽，讓社會變得更加美好。

