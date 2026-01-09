不尊重寒流5度！機車騎士穿短袖短褲 3萬人傻眼

寒流來襲，民眾紛紛穿上厚重外套保暖，一名網友分享騎車時看到的奇景，有騎士在低溫天氣中仍穿短袖短褲，與身邊穿羽絨服的騎士形成強烈對比，照片曝光後吸引3萬人觀看，不少網友開玩笑說「好勇猛，但不要再刺激寒流了！」

一名網友昨在社群平台Threads分享，騎車時，前方一名騎士只穿短袖短褲，好像還活在夏天，與身旁穿著厚重羽絨服的騎士形成強烈對比，讓原PO看傻直呼「這位先生，請你尊重寒流一下好嗎？」

貼文吸引3萬人朝聖，不少網友留言討論，「不要再刺激寒流了喔」、「他要讓寒流知道是誰在主宰氣溫」、「早上出門，媽媽應該已經有先跟他吵過一個回合了」、「好勇，我都已經穿上雨衣防風」、「這樣超不尊重寒流的」。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專發文表示，先天基因或經常運動的人，可能對寒冷耐受度較高，但並非每個人都適合冬天穿短袖，心血管疾病患者、年長者、甲狀腺功能低下者、糖尿病或周邊神經病變患者、雷諾氏症患者以及體重過輕的人，可能因健康問題而對寒冷感覺較遲鈍，若在低溫下只穿短袖，容易引發健康風險。

