不尊重專業！這工作最被老闆看輕

▲薪資查詢平台《比薪水》發起調查，詢問網友認為哪個專業最被台灣老闆貶低，結果「設計師」獲得最多共鳴。（示意圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 台灣職場普遍存在「不尊重專業」的現象，不少勞工感嘆專業不受老闆重視。薪資查詢平台《比薪水》發起調查，詢問網友認為哪個專業最被台灣老闆貶低，結果「設計師」獲得最多共鳴。

有網友直言，「真的覺得是設計第一，從來沒看過哪一個專業是全職裡面的兼職工作」，另一位網友則分析，「設計，因為要有美感的培養不容易，50 分到 90 分的東西很多老闆看不出差異，也難以理解養成與工具使用需要投資的成本」。不過也有網友認為問題更為普遍，「各行各業，台灣老闆已經瘋狂到只有他要不要，沒有專不專業」，反映出職場不尊重專業的現象，並非單一產業問題。

《比薪水》指出，許多企業徵才時並不理解設計專業，導致管理失當、薪資偏低。近年 AI 與 Canva 等工具普及，使企業誤以為設計可走捷徑，設計師自然成為最容易被貶低的職業。專家強調，無論是什麼職業，「尊重專業」才是缺工時代的徵才之道，企業應該深入了解各職位的專業價值、市場行情，給予合理待遇和工作內容，才能留住優秀人才。



