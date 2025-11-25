不尋常！川習大談台灣問題後 高市早苗應川普邀約通話

日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」爭議持續延燒！中國國家主席習近平昨（24日）晚間才突然與美國總統川普（Donald Trump）通話，大談台灣問題，沒想到高市早苗就在今（25日）上午於首相官邸證實，她稍早已應川普邀請，與其進行通話。

綜合日媒報導，高市早苗表示，雙方就強化日美同盟、印太地區局勢以及共同面臨的安全課題進行廣泛意見交換。川普也在通話中詳述美中關係的最新發展，包括他與習近平在24日進行的通話內容。

高市強調，在當前國際情勢下，能再次確認日美合作的緊密性「相當有意義」，並透露川普稱她是「極為親密的朋友」，且願意隨時接聽她的電話。然而，她以外交慣例為由，未透露更多談話細節。

據悉，高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣，因此高市可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

北京為此也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市撤回言論。習近平昨晚更突然與川普通話，大談台灣問題。大陸官媒《新華社》在報導美中通話時稱，習主席向川普強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並引述川普回應「美國理解台灣問題對中國的重要性」。但川普本人的社群貼文僅形容通話「有意義」，並未提及台灣。

另一方面，多名日本政府消息人士指出，川普主動要求與高市通話，外界普遍預期川普將向日方說明他與習主席談及的內容，尤其可能涉及台灣問題。儘管川普未對習近平公開表態台灣立場，他在與高市通話中是否對「台灣問題」採取一致或不同的說法，成為後續觀察重點。

