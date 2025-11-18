不對中國退讓！日本官房長官重申立場：高市早苗不會撤回「台灣有事」言論

日本官房長官木原稔今（18）日強調，首相高市早苗日前在國會中提及「台灣有事」可能成為日本「存立危機事態」的答辯內容，並未改變日本政府一貫立場，因此不會撤回相關發言。面對中國的強烈反彈，日本政府多次表明立場一致，未有修正空間。

木原稔18日在記者會中表示，高市的國會答辯與政府過去的立場並無差異，日本方面不會收回相關說法。他同時指出，日本始終對日中對話保持開放態度，但目前關於本月22至23日於南非舉辦的G20峰會，是否安排日中領袖會談，「尚未有任何決定」。

隨著高市「台灣有事」引發中國外交系統反制，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發表過激言論，造成兩國對立升溫，日本政府已就薛劍的貼文提出抗議；中國外交部17日更表示，並未著手安排G20期間的日中首腦會談。

情勢升溫之際，日本駐中國大使館17日晚間向在中國的日本公民發布安全提醒，籲請徹底落實自身安全防範。木原稔說明，此舉是基於近期相關報導與日中關係的氛圍所做出的必要措施。

另據報導，日本外務省亞太局局長金井正彰18日於北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松會談，重申高市早苗的答辯並未改變日本既定立場，同時對中國呼籲民眾暫緩赴日旅遊及留學計畫的升級措施表達關切，並尋求使局勢降溫。

高市早苗7日在衆院預算委員會中提及，日本針對台灣遭受武力攻擊的模擬結果，可能「構成存立危機事態」，此番發言引發北京強烈不滿。中國方面隨後呼籲民眾暫緩赴日旅遊並重新審慎評估留學計畫。日本執政黨內也出現要求對薛劍啟動「不受歡迎人物」（Persona non grata）程序的聲音。

木原稔18日再度強調，日本政府立場未變，高市首相的「台灣有事」相關答辯不會被撤回。

