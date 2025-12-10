不對勁！新莊警臨檢攔查 2男車上搜出喪屍菸彈遭法辦
即時中心／林韋慈報導
新莊分局光華派出所員警今（10）日上午7時執行巡邏勤務時，發現31歲李姓男子駕駛自小客車，車內副駕乘客方男（36歲）神情慌張，還疑似將不明電子煙匆忙塞入口袋，行跡可疑。員警立即上前攔查，清點方男隨身物品後，當場查獲依托咪酯（Etomizol）煙彈2顆（毛重11.64公克）、依托咪酯煙油1罐（毛重9.8公克）等證物。
方姓嫌疑人經調查後，全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。警方並將持續向上溯源，追查毒品流向與來源。至於駕駛李男經唾液毒品快篩後，呈現安非他命陽性反應。警方依《道路交通管理處罰條例》第35條規定當場扣車並開立告發單。
新莊分局提醒，《道交條例》第35條規定，駕駛人若快篩呈陽性，不僅將遭處3萬至12萬元罰鍰，還會被吊扣駕照1至2年，車輛並將拖吊保管；若拒絕接受檢測，將面臨18萬元重罰、吊銷駕照，後果更加嚴重。
警方強調，毒駕極易導致暴衝、恍神、闖紅燈等高風險行為，嚴重威脅用路人安全。新莊分局將持續強化巡邏、路檢及毒品快篩，高標準打擊販毒、持毒與毒駕，全力落實「毒品零容忍」，打造安全的宜居城市。
