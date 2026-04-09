不對勁！潛水10米溺水 友人急拉上岸報警救

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣年約40歲的張姓男子今天早上8時許和友人搭小艇從卑南鄉富山村海賊灣出海潛水，出港沒多久，張男下潛到深約10公尺的海中，待了約3分鐘，友人發現不對勁，判斷張男疑似溺水，立刻跳下海將人拉上船後立刻加速回港報案求救，並實施心肺復甦術。

消防人員迅速趕抵，將人拉上岸，並接手CPR，但是張男仍呈現無呼吸心跳(OCHA)狀態，初步急救後，再送台東馬偕醫院急救。

附近民眾說，今天海象還好，但海水比較混濁，影響潛水能見度，此處已有許多潛水抓魚者，見其裝備推測應也是來捕魚，只是海水能見度如此差，不僅危險又難有大收獲。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

用命救人還被罵！ 「跑山獸」遭批 部落好友不忍發聲萬人挺

2男大生闖嘉義廢校引爆火藥 培英國小滿目瘡痍畫面曝光

騎士命大！休旅車「鬼切」輾過停等機車肇逃 埔里警鎖定駕駛人

4/8 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台南

