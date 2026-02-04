不對稱作戰再添利器！創未來T.Scope套件 彈道解算開外掛變身神射手

中科院紅隼火箭彈未來可加裝AI導引套件，對敵形成精準打擊火力。（圖片來源／軍聞社）

創未來（Tron Future）在昨（3）日剛開幕的「新加坡航展」中，展出了一款足以改變基層單元作戰形態的黑科技「T.Scope」的人工智慧輔助導引套件，能將傳統、廉價的反裝甲「無制導火箭彈」，可瞬間升級為精準武器。

「防務新聞」（DefenseNews）報導稱，在台海戰略轉向「不對稱作戰」與「全民國防」的當下，這項產品引發各國國防採購官員高度關注。

創未來科技執行長王毓駒表示，該系統並非在火箭彈本身安裝感測器，而是將其整合進一套由AI驅動的導引套件中。

將可使本質上是無導引火箭彈，轉化為精準導引彈藥，以更低廉的成本提升其精準度。同時透過該介面，可在網路中，共享態勢感知資訊。

網路共享態勢感知資訊，無制導火箭升級精準武器

王毓駒強調，透過結合自動化的複雜彈道計算，顯示即時修正的瞄準點，T.Scope能讓士兵在極度壓縮的訓練時間內，達到神射手級別的熟練度。

他稱，這將允許部隊即使在準備時間有限的情況下，也能具備作戰整備能力。

創未來開發出T-Scope導引套件並完成測試，期盼能在今年底前獲得陸軍的認證。（圖片來源／創未來）

該系統已完成測試，創未來期盼，能在今年底前獲得陸軍的認證。

除了陸上測試，該系統已規劃針對「淺水域」性能進行專案測試。此舉明顯是為了應對灘頭登陸作戰，針對共軍登陸艇、氣墊船等近岸目標進行精確打擊。

精確打擊共軍登艇氣墊船，極大步兵與守備旅威懾力

傳統反裝甲火箭彈，如火箭推進榴彈或中科院所產製的紅隼為例，其精準度高度依賴射手在戰場下的心理素質，與經驗預判。

未來即透過導引套件，即時偵測環境數據，並由AI自動修正瞄準點。在維持低成本的前提下，可極大化基層步兵、甚至守備旅的生存率與威懾力。

根據消息，T-Scope的開發背後有著中科院的委託背景，顯示出台灣國防自主政策正進入「軍民整合」階段。

創未來憑藉其AESA雷達和干擾技術先進研發，在新加坡航展中也推出一系列全新技術，包括T.Cam Mesh追蹤平台、T.Interceptor無人機，和 T.Scope反裝甲導引系統。

