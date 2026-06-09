將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

不對稱戰力核心無人機遭刪預算 賴清德籲朝野支持國防建設 35

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台中報導

總統賴清德今（9）日上午出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府目標是打造亞洲無人機產業中心，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動6年442億元產業發展計畫，以及完善法規與驗證制度，協助台灣無人機產業持續發展。

賴清德表示，希望台灣無人機產業未來達成兩項目標，第一是強化國防力量，守護台灣安全並發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定。他指出，從中東戰爭及俄烏戰爭經驗可看出，不對稱戰力已成為重要戰略，而無人機正是其中核心裝備。

廣告 廣告

賴清德說，第二項目標則是推動產業升級與經濟轉型。台中擁有工具機產業基礎，若結合資通訊、電子零組件、半導體及複合材料等產業優勢，可望在無人機領域發揮更大能量。

賴清德指出，政府將從3方面推動無人機產業發展。首先由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研資源，打造無人機產業國家隊，建立從複合材料、模組製造到整機生產的完整供應鏈。

其次，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，自2025年至2030年共投入442億元經費支持產業發展，未來也將視需求持續提供協助。

第三則是推動法規調整與制度建構。賴清德表示，由於無人機屬於新興產業，部分現行法規已不符發展需求，因此已責成行政院副院長鄭麗君統籌跨部會檢討，協助推動法規鬆綁、試飛空域及驗證制度等配套措施。

在國際布局方面，賴清德指出，台灣已成為美國境外首個取得Green UAS認證資格的機構。未來業者可直接在台灣完成相關認證，有助拓展國際市場，提升產業競爭力。

賴清德表示，經濟部與工研院也持續推動非紅色供應鏈及資訊安全相關認證，包括飛控晶片、通訊晶片、導航晶片，以及相關軟體系統驗證，協助產業接軌國際市場需求。他提到，台灣無人機產業近年已有明顯成長。依據現場產業代表說明，2024年產值約50億元，2025年已提升至129億元；出口值則由2024年的1.4億元成長至2025年的29億元，目標在2030年達成400億元產值規模。

談及預算議題，賴清德表示，政府推動國防及無人機產業發展，仍需獲得立法院支持。他指出，無人機產業相關經費原編列於《國防特別預算條例》中，但遭刪除，此外中央政府總預算至今仍未完成審議。

賴清德表示，無人機產業不僅攸關國防安全，也關係產業升級與經濟發展，呼籲朝野共同支持相關預算與法案審議，讓產業持續成長，提升台灣整體競爭力。

賴清德強調，政府將持續推動無人機產業發展，也希望中央政府總預算及相關特別預算能儘速完成審議，讓產業發展、國家安全與經濟建設得以同步推進。

照片來源：蘇巧慧團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【3-2綠營新將】法律人從政 陳又新進議會關注教育和內湖交通

【3-3綠營新將】從人本交通到街區文化復興 劉品妡接棒盼大安文山找回城市靈魂永久

【文章轉載請註明出處】