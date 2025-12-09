一不小心恐釀火災！台電曝「高功率電器」2技巧 最好別用延長線

冬季氣溫下降、冷風狂吹，許多人都會出動各種電器用品保持溫暖。台電公司提醒，使用電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等高功率家電時，最好有獨立供電、避免使用延長線，以免過熱跳電甚至引發火災。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，許多民眾天氣冷時可能會煮湯取暖，不過使用電其實要小心，尤其會產生熱能的家電更要注意，很多電器上會標示消耗功率，像是電磁爐開最大火約1400W，電鍋約700W，吹風機約1400W，電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等，都屬於高功率的家電。

廣告 廣告

台電指出，使用高功率家電時，最好有專用迴路的插座、獨立供電，避免使用延長線，尤其廚房裝潢時要記得預留專用插座，「若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易造成用電超過負荷量，還可能讓電線過熱跳電，甚至引發火災」。

更多中時新聞網報導

NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪

跨越台鐵月台警戒線 最高將罰7500元

周杰倫阿信F3強強聯手出新曲