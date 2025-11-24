不小心撞到同校學長 高一女學生慘遭拖行、割髮

社會中心／綜合報導

一名高一女學生，不小心碰撞到同校的高三學長，學長憤怒到把她從三樓強行拖到一樓，甚至拿出美工刀割下一搓頭髮，也導致女學生手受傷、腳有多處瘀青，事後女學生回家一直哭、全身發抖，女學生爸爸知道後非常心疼，決定到警局提告。

想到自己寶貝女兒被同校學生拖行、剪頭髮，爸爸眼泛淚光。

被害女學生爸爸表示，他們是在學校的便利商店，不小心肩膀跟肩膀有碰觸到，我們小孩可能轉過去有看他一下，可能就覺得好像被瞪，他就抓著她的頭髮用拖的，不是用走的，他是用拖的喔，她是整個身體躺在地上，就把她從三樓拖到一樓去。

不小心撞到同校學長高一女學生慘遭拖行、割髮（圖／Threads mingwei5156）









網路上PO出照片，被害女同學腳有瘀青、手也有受傷，頭頂頭髮也被剪下一搓。

事發就在新北市永和區一所高中，24號下午2點多，爸爸控訴，念高一的女兒，因為在走廊不小心碰撞到高三學長，沒想到對方情緒失控，先在三樓大吼，接著抓著她，硬是從三樓一路拖到一樓，到樓下還拿出美工刀，強行割她的頭髮。

被害女學生爸爸表示，女兒不太說話，然後就不太敢去學校，剛剛就一直哭。





不小心撞到同校學長高一女學生慘遭拖行、割髮（圖／民視新聞）





學校學務處主任表示，我們這邊都會照程序來走，目前掌握的訊息是兩個是突發狀況，這是突發性，並不是說長期直接，或者是說兩個地位不相等，或者是說有其他的霸凌的條件。

女兒被欺負，爸爸心真的很痛，只希望孩子不要再受到這樣的對待。

