不小心撞到…新北高職學妹遭學長「拖行3F⭢1F、割整撮髮」！父泛淚控訴

記者簡榮良、莊淇鈞／新北報導

心碎到不能再碎！新北某高職高一女學生，今（24）日上午9時許，在便利商店不小心撞到高三學長，學長情緒失控，將人從3樓拖行至1樓，還拿出美工刀割掉她整撮頭髮，女學生父親得知後相當心疼，眼泛淚光到警局提告。教育局表示，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。

學妹遭學長從3樓拖行至1樓，還拿出美工刀割掉整撮頭髮。（圖／「我是新莊人」團長許明偉提供）

「女兒聲音整個在抖，只因為在走廊不小心碰撞，高三學長情緒失控，先在三樓大吼，接著抓著她，硬是從3樓一路拖到1樓，還拿出美工刀，強行割她的頭髮」，慘忍行徑，讓人難以置信這是在校園內發生。

「我是新莊人」團長許明偉表示，今天收到家長陳情，直呼這已經不是同學開玩笑，而是涉及強制罪、傷害罪的刑事案件，更何況加害人已經成年，被害人還是未成年。已陪這位家長和孩子做筆錄、提告。

女學生父親晚間現身派出所，堅決提出傷害及妨害自由告訴。（圖／翻攝畫面）

只要想到寶貝女兒經歷，做父親的眼淚忍不住奪眶而出：「肩膀不小心碰觸到，我的小孩有轉過去看一下，可能就覺得被瞪」、「女兒身體整個躺在地上從3樓被拖到1樓」，父親晚間現身派出所堅決對學長提出傷害及妨害自由告訴。

對此，新北市教育局指出，本案為某高校兩名學生於今天上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。

校方說明，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。校方持續關懷兩名學生情緒狀況，確保學生學習權益。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

