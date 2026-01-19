不小心攜出機密資料！黃國昌稱「主動發現繳回」 王定宇：國防部軍官追回

立法院外交國防委員會今（19日）就1.25兆軍購特別預算安排機密會議，民眾黨立委黃國昌不慎攜出機密資料，成了最受矚目的插曲。（資料照／林煒凱攝）

立法院外交國防委員會今（19日）就1.25兆軍購特別預算安排機密會議，民眾黨立委黃國昌不慎攜出機密資料，成了最受矚目的插曲。黃國昌強調，自己發現不小心夾著機密資料後，就調頭送還；民進黨籍召委王定宇則說，是國防部軍官上前追回。情形。

黃國昌今說，自己早在訪美時，就知道今天會安排機密會議，老實說開會前本來還有期待，但在機密會議後，他感覺「還滿失望的」；因為準備非常多資料，結果上去5分鐘，召委就站起來。在此情況下，他到現在都還在思考，這件事情到底要怎麼繼續往前走，才能負責任地扮演好監督角色。

黃國昌指出，1.25兆軍購特別預算中有5個品項已被美國國務院公布，接下來可能會花比較多時間在不同場合跟機會，公開說明對這些品項的評估跟看法。其他的部分既然國防部將其編列為機密，就尊重國防部，「等到不再是機密時再來逐一清楚檢視」。

黃國昌表示，他今天準備非常多資料帶到委員會，所以走的時候把國防部準備的書面資料，跟自己準備的那疊資料一起帶走，到樓梯口時才發現這疊資料中有國防部的東西，所以就返回委員會繳還，這就是事情的全貌。

黃國昌強調，他是自己發現夾著機密資料，並掉頭送還。這些資料等到美國國務院完成程序，正式公開品項後，大家會發現這真的也不是機密。但國防部將其編列為機密，他尊重；等到美方程序正式完成，他會再進一步說明。

被問及是否會調閱走廊監視器以自證？黃國昌則說，他沒有什麼好自證的，他走出去發現後就掉頭交還，這個過程非常清楚，想要在細節上做文章，他認為大可不必。如果綠營認為他違反議事規定，就按照議事規則處理。

黃國昌也說，機密會議讓他感覺只是過水，且若按照今天這種審查方式跟密度的話，不知道接下來特別條例要怎麼審？民眾黨立院黨團於今日會議前已準備好黨團版本，本來希望開完會後，能夠針對國防部跟美國認為有需求的部分再做調整，但如今委員會開會狀況是這樣，可能接下來這幾天會好好思考，到底要怎麼處理。

黃國昌強調，民眾黨做相關事情時，基本上都是負責任的扮演把關角色，不是閉著眼睛給預算就叫支持國防。他從美國回來就說過，對於當初民眾黨支持斥資4000億搞潛艦國造，感到非常後悔，如果早知道這些資訊的話，根本不會同意這樣的計劃。

黃國昌說，有這樣的前車之鑑，此次史上最高1.25兆元，最起碼國防部願意承認，有3000億以上跟對美採購沒什麼關係；其他跟對美採購有關的部分，能就非機密的細部品項，逐項公開來談，不過機密部分就會比較困難一點。

不過，王定宇說，當初黃國昌可能很急，東西一拿就往外走，黃走出會議室後，國防部軍官馬上回報會議暫停，稱「機密報告被帶出去了」；因此他裁示，請該名軍官追回報告，報告也很快被追回。他表示，相信立委能為了國家的利益守密，不會有刻意洩密的



