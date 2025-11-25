不小心碰肩膀！高職女學生遭拖行剪髮 教育局介入調查了

被害學生家長堅決提告傷害、妨害自由。（圖／東森新聞）





新北市永和某高職昨（24日）發生暴力事件，一名高三男學生因碰撞引發的口角，情緒失控剪下高一學妹頭髮並強行拖拉，導致女學生多處擦挫傷。新北市教育局今表示，獲報後第一時間即介入處理，協助驗傷並啟動輔導機制，同時要求學校持續關懷，與加強校園安全與法治教育。

受害女學生昨日上午在校內超商，與不認識的高三學長因肩部碰撞發生爭執。未料男方情緒失控，到女學生教室外叫囂，隨後持剪刀闖入並剪下女學生頭髮，再抓住剩餘頭髮強行拖拉。導致女學生整個人從3樓被拖到2樓。

新北市教育局表示，依校方了解，行為學生口角後因情緒激動，到對方教室理論期間以剪刀剪下女方部分頭髮，兩人一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。學校已於第一時間處理並完成校安通報，協助受害學生驗傷，通知雙方家長前往派出所進行說明與協調。

教育局補充，校方在事發後已分別安置2名學生，啟動輔導程序並立即通知家長到校，協助後續依司法程序處理相關責任。校方也持續關心兩名學生的情緒狀況，以維護其學習權益。

教育局強調，已要求學校持續關照受害學生的身心狀況，同時啟動班級輔導，並透過集會及課程融入方式，加強法治教育、情緒管理與同儕衝突預防等主題，以營造安全、友善的校園環境。

