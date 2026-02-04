一不小心200萬上繳國庫！出國買「這些物品」都有限制…不能轉賣、食物也恐中招

出國購買當地藥品回台時，一定要注意購買數量。圖／資料照

隨著春節假期及暑假旅遊旺季接近，國人出國旅遊與海外購物熱度攀升，其中日韓等地的眼藥水、止痛藥、隱形眼鏡與化粧品，都是不少民眾返台時的熱門採買物品。對此，臺北市政府衛生局、高雄市政府衛生局及衛生福利部近日陸續發出提醒，強調自國外攜帶回台的食品、藥品、醫療器材及化粧品，依法僅限個人自用，若擅自轉售，最高可處200萬元罰鍰，甚至涉及刑責。

出國血拚帶回國「這樣做就違法」

臺北市政府衛生局指出，每逢長假前夕，常有民眾規劃出國採購藥品或醫療器材，卻誤以為可帶回國後上網轉售牟利。衛生局提醒，旅客攜帶藥品入境須遵守「不超量、不轉售、不代購」三不原則，並僅限個人使用，嚴禁透過蝦皮、臉書社團或LINE群組等平台販售。

廣告 廣告

衛生局進一步說明，未具藥商資格而擅自販售藥品，已違反《藥事法》第27條規定，可依同法第92條裁處3萬元以上、200萬元以下罰鍰；若涉及販售或意圖販售未經我國核准的藥品，還可能觸犯刑事責任。

隱形眼鏡、OK繃也列管 網路販售恐挨罰百萬

隱形眼鏡與OK繃等醫療器材，也是民眾常誤踩法規的項目。北市衛生局指出，具視力矯正功能的隱形眼鏡屬第2等級醫療器材，依法僅能由取得許可的實體通路販售，若未經許可於網路販售醫療器材，最高可處100萬元罰鍰；未具醫療器材商資格即販售者，違反《醫療器材管理法》第13條，可依同法第70條裁處3萬元以上、100萬元以下罰鍰；若屬意圖販賣而輸入未經核准的醫療器材，亦可能涉及刑責。

隱形眼鏡屬於第2等級醫療器材。示意圖／翻攝自pexels

出國買藥、隱形眼鏡、OK繃，帶多少回台才不會觸法？

非處方藥：每種最多12瓶（盒、罐、條、支），合計不得超過36瓶

處方藥：最多6個月用量，需附醫師處方箋或證明文件

管制藥品：需附處方箋，不得超過處方箋所載合理用量（最多6個月），另應避免購買含我國管制藥品成分藥品

中藥材：每種最多1公斤，合計不得超過12種

中藥製劑：每種最多12瓶，合計不得超過36瓶

隱形眼鏡：單一度數最多60片，同一品牌最多2種不同度數

OK繃：合計不得超過60片

錠狀或膠囊食品：每種最多12瓶，合計不超過36瓶

一般食品：價值1000美元（約3.1萬元新台幣）以下，總重量6公斤以內

化粧品：玻璃安瓿（AMPOULE）依法不得作為化粧品容器，若自國外購買自用，須事先填好「化粧品貨品進口同意申請書」，經食藥署核准才能帶回國

一般藥品郵寄：須向食藥署申請，管制藥品禁止郵寄或快遞

出國購買藥物有一定限購數量，且帶回國後只能自用。示意圖／取自免費圖庫pixabay

國外化粧品轉賣也違法！1縣市市去年就罰了63件

隨著疫情後出國旅遊人數明顯成長，高雄市政府衛生局也發現，部分民眾自國外購入化粧品後，回國於網路平台轉賣，已違反《化粧品衛生安全管理法》。高市衛生局統計，僅僅是2025年就查獲違法販售化粧品案件63件，裁處總金額達99萬5千元。

其中以化粧水、化粧油及面霜乳液類違規案件最多，共28件，累計裁罰51萬1千元；其次為沐浴乳與洗髮乳13件，裁罰16萬元，另包含唇膏、香皂、指甲油等品項。衛生局提醒民眾，若未依規定辦理產品登錄及標示即販售化粧品者，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

衛生局共同呼籲，民眾出國前可先查詢外交部領事事務局及食藥署網站相關規定，牢記「僅限自用」原則，避免因一時貪圖便利或心存僥倖，誤觸法律紅線。



回到原文

更多鏡報報導

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

出國購物留意！這款熱門零食入境「最高罰百萬」 受管制產品一覽

韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷

19歲打工妹煎肉排「火大」燒毀漢堡店 這原因逆轉判賠24萬