一不小心6000元繳國庫！他走出超商「1動作」被檢舉罰錢…很多人都不知道

一名男子把咖啡倒進水溝，結果被裁罰3600元。圖／翻攝自Threads／ts05604777

飲料倒水溝也違法？一名網友近日在超商買了咖啡後，因杯蓋不緊而有些漏出，他便將咖啡倒入路邊水溝，未料卻被拍下及檢舉，最終遭依《廢棄物清理辦法》第27條裁罰3600元。這位民眾決定分享這次經驗提醒民眾，倒飲料的行為屬於亂丟一般廢棄物，最高可罰6000元，不過此前從來不知此舉違法的他最後還無奈表示：「環保局的宣導也該檢討吧？」

1杯咖啡害噴3600？倒水溝竟遭檢舉開罰

一名網友日前在Threads上PO出畫面截圖，只見他這天在超商買了咖啡，走到店外後發現杯蓋沒蓋好而漏出來，由於不想麻煩店員處理，便把裡頭的咖啡倒進路邊水溝裡，沒想到卻因此被檢舉。原PO也向廣大網友科普，把沒喝完的飲料倒進水溝，實則違反《廢棄物清理辦法》，而他因此被裁罰3600元罰鍰；除了亂丟飲料，亂丟菸蒂、垃圾，檳榔等行為也同樣違反同樣法規。

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不過，原PO認為，官方沒有針對「把飲料倒進水溝實則違法」一事進行更多宣導，而且即使申訴也無果，他最後還是得繳交3600元的罰鍰。原PO無奈表示，他如今才知道此舉違法，雖然會乖乖繳錢，但同時認為也該檢討環保局的宣導不力：「我相信應該很多人也不清楚。」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都表示長知識：「說個笑話，業者把廚餘倒進水溝不會罰喔」、「菸蒂平常有宣導啊，正常人都知道不能亂丟，倒飲料我反而平常沒有宣導，一般人不會注意」、「我看過一堆餐飲店家蹲在水溝旁邊洗鍋碗瓢盆」、「謝謝你提醒，我另外再補一刀，就算是水倒水溝裡也是3600喔，檢舉的人才不會管你倒什麼，主要是有錄到你有這個行為就中大獎，我記得有人停紅綠燈喝水，然後被水嗆到，水就滑落在地上，被後方檢舉也中」、「感謝作者犧牲自己讓大家知道這件事，我相信一定有非常多人不知道這件事。」

把飲料倒進水溝違反什麼法規？

根據《廢棄物清理辦法》第27條之一，隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，將被依據第50條裁處1200元以上、6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。



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