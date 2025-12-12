不少藍委辦公室主任加入連署！他嗆陳玉珍「不知惹到何人」將造成天翻地覆

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍拋出「助理費除罪化」法案，引發朝野國會辦公室助理不滿，近300名助理連署要求撤回提案。對此，作家吳崑玉狠嗆陳玉珍、不知道自己惹到了什麼人。他說，不少老助理都氣的牙癢癢，連國會辦公室主任都加入連署，他們對立委的習慣都知根知底，有能力把辦公室搞得天翻地覆。

陳玉珍銜黨中央的命令，提案修《立法院組織法 》，讓立委可統籌運用每月補助費，且免單據核銷，遭質疑是幫同黨立委顏寬恒涉詐領助理費解套，國會助理工會今早也在立法院前抗議撤案。不過，陳玉珍態度強硬，只稱願意與工會成員坐下談談。

吳崑玉日前在廣播節目《新聞！給問嗎？》上指出，陳玉珍執意要修《立法院組織法》，這幾天讓許多老助理氣得牙癢癢，因為他們都看過「老國代、老立委時代」的亂象，當年立委都會拿到一整包助理費，想請助理的就會請，甚至請助理還有各種門路。

吳崑玉揭露，當年有立委會要求助理上班到6月就辭職，等有法案要處理，9月再開始上班，讓他們1年只能領6個月薪水，根本沒有年終獎金可領，完全是看立委的良心，甚至還有立委拿助理費來請看護、養小三，各種稀奇古怪的狀況都有，所以才會有「國會助理工會」出現，遊說各立委修法，才有現在的制度。

吳崑玉說，陳玉珍的修法根本不該被稱作「助理費除罪化」，應該叫做「立委貪污除罪化」才對，合法做掉所有助理，陳玉珍還胡說八道，稱修法參考各國立法，傅崐萁也說是進步法案，分明就是退步回30年前的老立委時代。

此外，吳崑玉透露，近期很多藍委辦公室主任都下去簽連署要求撤案，甚至私下聊天都氣得說，以後都不要幫委員倒咖啡；辦公室主任是什麼等級的人物？吳崑玉解釋，「你哪裡有小三，有什麼壞習怪，愛喝什麼酒，有哪一些朋友，他全部知根知底，將造成整個立委辦公室天翻地覆。他也喊話陳玉珍與傅崐萁「你們根本不知道自己惹到的是什麼人，你等著看！」

