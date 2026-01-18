不就是不！冰天雪地也要上街嗆川普 格陵蘭罕掀示威：美國佬回家去
編譯張渝萍／綜合報導
自從川普總統重新提出「接管格陵蘭」的主張以來，這是格陵蘭島首次出現大規模街頭抗議。17日，民眾不畏嚴寒，在冰天雪地上拿著標語高舉旗幟，在多地區同步示威，對川普說「不」。
格陵蘭人：美國佬回家去！
《紐約時報》17日報導，在格陵蘭首都努克（Nuuk）的示威現場，民眾揮舞著格陵蘭旗幟，有些人在雨中落淚。當總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）突然現身時，全場沸騰。他爬上一座雪堆，高舉旗幟，群眾爆出歡呼。
總理尼爾森率領數百名格陵蘭人穿越市中心遊行，這景象對於一座人口不到 2 萬的城市而言，相當罕見。有人舉著手繪標語牌，上面寫著「不就是不」、「格陵蘭本來就很棒」以及「美國佬，回家去！」也有人展示更尖刻、甚至粗俗、直接針對美國政府的口號。
來自努克、43 歲的電工貝特爾森（Isak Berthelsen）說：「我們去年就說過了，現在還會繼續說：我們不出售，」
貝特爾森強調，重複這個訊息一點也不令人疲憊，「這反而讓人充滿能量，證明我們有足夠的力量說不，我們有自己的聲音。」
“Make America Go Away.” Denmark and Greenland protest Trump’s plans
Thousands of people across Denmark took to the streets to protest Donald Trump’s plans regarding Greenland. In Copenhagen, according to organizers, 20,000 demonstrators gathered outside City Hall, waving Danish… pic.twitter.com/jESuRIYnqq
— NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026
其他地區如阿西亞特（Aasiaat）、卡科爾托克（Qaqortoq）與伊盧利薩特（Ilulissat）也舉行了示威；丹麥首都哥本哈根及其他丹麥城市同樣出現聲援集會。
許多抗議者表示，在川普多次暗示美國將「不論以什麼方式」接管格陵蘭，甚至稱「不管他們喜不喜歡都會發生」後，他們已經到了忍無可忍的地步。
67 歲、已退休的木匠約翰森（Kristian Johansen）住在努克，並協助組織這次示威。他說：「人們心中現在充滿不安，川普每一次新的發言，只會讓情況更糟。」
雙方會談後 白宮與丹麥格陵蘭仍不同調
幾天前，丹麥與格陵蘭的外交部長前往華府，與副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，試圖為局勢降溫。
會後，白宮表示，雙方的對話將進入「收購格陵蘭的技術細節」階段。但丹麥與格陵蘭官員否認這一說法，強調他們只是同意繼續討論如何回應美國的安全關切，而非接管問題。
然而就在17日，川普宣布，除非丹麥讓步，否則將對丹麥及其他表態支持丹麥的北約國家課徵新關稅。
努克的抗議人群中，有教師、孩子、漁民與退休人士，許多人披著格陵蘭旗，希望將他們的憤怒、挫折與恐懼傳達給川普。
若硬要二選一 格陵蘭選丹麥！
63 歲的安古．克里斯滕森（Angu Kristensen）說：「我不知道還能怎麼跟一個什麼都不懂的人說話。」
近幾周的民調與訪談顯示，格陵蘭人幾乎一面倒反對成為美國的一部分。多數人表示，他們更希望繼續作為丹麥王國下的自治領土，享有高生活水準與高度的內政自主權。
總理尼爾森13日在與丹麥首相的聯合記者會上表示，「如果現在就要在美國和丹麥之間做選擇，我們選丹麥！」
不只在格陵蘭有示威，17日來自丹麥各地的抗議者擠滿哥本哈根市政廳廣場，隨後遊行前往美國大使館。有些人舉著聲援格陵蘭的標語，例如「這片土地屬於他們的人民」；也有人直接向川普政府喊話，例如「讓美國變聰明一點」。
61 歲的杜霍姆（Hanne Dueholm）與丈夫和女兒，從位於萊勒（Lejre）的馬場進城參加抗議。他們戴著印有「讓美國走開」字樣的帽子。
示威者：川普威脅舉動跟普丁一模一樣
杜霍姆說：「當川普開始發出威脅時，我就想：他就像普丁一樣，需要另一個國家，就乾脆奪走，但在民主世界裡，這種心態是不能存在的。」
本周，歐洲的北約盟國，包括法國、德國以及多個北歐國家，已部署人員前往格陵蘭，參與由丹麥主導的軍事演習，象徵對丹麥的支持。
49歲的示威活動組織者勞里岑（Anso Lauritzen）說：「這顯示我們得到歐洲與北約的支持，我們不是孤軍奮戰。」不過她也補充，許多格陵蘭人對軍事化仍感到不安。
勞里岑說：「大多數人其實不希望軍隊進駐格陵蘭，但此時此刻，這至少比什麼都沒有要好。」
川普並非第一位看上格陵蘭戰略位置與豐富天然資源的美國領導人。美國曾在 1867 年與 1946 年探討收購該島的可能性，但丹麥長期以來一直拒絕放手。
