不就是不！冰天雪地也要上街嗆川普 格陵蘭罕掀示威：美國佬回家去

自從川普總統重新提出「接管格陵蘭」的主張以來，這是格陵蘭島首次出現大規模街頭抗議。17日，民眾不畏嚴寒，在冰天雪地上拿著標語高舉旗幟，在多地區同步示威，對川普說「不」。

自川普總統重新提出「接管格陵蘭」的主張以來，格陵蘭島首次出現大規模街頭抗議。（圖／翻攝自X平台 @nexta_tv）

格陵蘭人：美國佬回家去！

《紐約時報》17日報導，在格陵蘭首都努克（Nuuk）的示威現場，民眾揮舞著格陵蘭旗幟，有些人在雨中落淚。當總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）突然現身時，全場沸騰。他爬上一座雪堆，高舉旗幟，群眾爆出歡呼。

總理尼爾森率領數百名格陵蘭人穿越市中心遊行，這景象對於一座人口不到 2 萬的城市而言，相當罕見。有人舉著手繪標語牌，上面寫著「不就是不」、「格陵蘭本來就很棒」以及「美國佬，回家去！」也有人展示更尖刻、甚至粗俗、直接針對美國政府的口號。

來自努克、43 歲的電工貝特爾森（Isak Berthelsen）說：「我們去年就說過了，現在還會繼續說：我們不出售，」

貝特爾森強調，重複這個訊息一點也不令人疲憊，「這反而讓人充滿能量，證明我們有足夠的力量說不，我們有自己的聲音。」

其他地區如阿西亞特（Aasiaat）、卡科爾托克（Qaqortoq）與伊盧利薩特（Ilulissat）也舉行了示威；丹麥首都哥本哈根及其他丹麥城市同樣出現聲援集會。

許多抗議者表示，在川普多次暗示美國將「不論以什麼方式」接管格陵蘭，甚至稱「不管他們喜不喜歡都會發生」後，他們已經到了忍無可忍的地步。

67 歲、已退休的木匠約翰森（Kristian Johansen）住在努克，並協助組織這次示威。他說：「人們心中現在充滿不安，川普每一次新的發言，只會讓情況更糟。」

雙方會談後 白宮與丹麥格陵蘭仍不同調

幾天前，丹麥與格陵蘭的外交部長前往華府，與副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，試圖為局勢降溫。

會後，白宮表示，雙方的對話將進入「收購格陵蘭的技術細節」階段。但丹麥與格陵蘭官員否認這一說法，強調他們只是同意繼續討論如何回應美國的安全關切，而非接管問題。

然而就在17日，川普宣布，除非丹麥讓步，否則將對丹麥及其他表態支持丹麥的北約國家課徵新關稅。

努克的抗議人群中，有教師、孩子、漁民與退休人士，許多人披著格陵蘭旗，希望將他們的憤怒、挫折與恐懼傳達給川普。

若硬要二選一 格陵蘭選丹麥！

63 歲的安古．克里斯滕森（Angu Kristensen）說：「我不知道還能怎麼跟一個什麼都不懂的人說話。」

近幾周的民調與訪談顯示，格陵蘭人幾乎一面倒反對成為美國的一部分。多數人表示，他們更希望繼續作為丹麥王國下的自治領土，享有高生活水準與高度的內政自主權。

總理尼爾森13日在與丹麥首相的聯合記者會上表示，「如果現在就要在美國和丹麥之間做選擇，我們選丹麥！」

不只在格陵蘭有示威，17日來自丹麥各地的抗議者擠滿哥本哈根市政廳廣場，隨後遊行前往美國大使館。有些人舉著聲援格陵蘭的標語，例如「這片土地屬於他們的人民」；也有人直接向川普政府喊話，例如「讓美國變聰明一點」。

61 歲的杜霍姆（Hanne Dueholm）與丈夫和女兒，從位於萊勒（Lejre）的馬場進城參加抗議。他們戴著印有「讓美國走開」字樣的帽子。

示威者：川普威脅舉動跟普丁一模一樣

杜霍姆說：「當川普開始發出威脅時，我就想：他就像普丁一樣，需要另一個國家，就乾脆奪走，但在民主世界裡，這種心態是不能存在的。」

本周，歐洲的北約盟國，包括法國、德國以及多個北歐國家，已部署人員前往格陵蘭，參與由丹麥主導的軍事演習，象徵對丹麥的支持。

49歲的示威活動組織者勞里岑（Anso Lauritzen）說：「這顯示我們得到歐洲與北約的支持，我們不是孤軍奮戰。」不過她也補充，許多格陵蘭人對軍事化仍感到不安。

勞里岑說：「大多數人其實不希望軍隊進駐格陵蘭，但此時此刻，這至少比什麼都沒有要好。」

川普並非第一位看上格陵蘭戰略位置與豐富天然資源的美國領導人。美國曾在 1867 年與 1946 年探討收購該島的可能性，但丹麥長期以來一直拒絕放手。

