不工作也會有錢的4生肖＋生辰！子時豬命帶「天降財運」躺著也有錢，「這位」是天生福旺型總有貴人提拔
有些人天生就具備較強的「財庫能量」，容易吸引機會、貴人與資源，就算不是那種爆肝型的人，也能靠著聰明布局、福氣磁場或天降機緣，讓生活保持穩定甚至越過越好。這類人不是單純不工作也會有錢，而是擁有一種自帶財路的特質，容易在生活中自然獲得收入來源。以下四組，就是被認為最具「不工作也會有錢」的生肖＋生辰組合，快來看看自己有沒有在榜上吧！
不工作也會有錢1.生肖虎 × 申時
生肖虎本身膽識大、眼光準，搭配申時後，靈活度與反應力更強，形成典型的「機會型財運」。這組合的人常能在別人還看不懂的趨勢裡，提前嗅到利潤，因此容易出現「隨口做一件事就賺到錢」的情況。申時象徵智慧與行動力，加持虎女對金錢的感知能力，使她們特別容易遇到貴人、補財、紅利或突如其來的資源。即使沒有辛苦奔波，也能憑藉選擇正確、方向清楚，讓生活穩定無虞。她們的財運不是靠努力堆出來，而是靠大方向正確與運氣站隊。
不工作也會有錢2.生肖蛇 × 巳時
蛇本就屬於「智財型」生肖，搭配巳時後更象徵思維敏銳、洞察力高、天生會判斷。她們擅長把複雜的事情變簡單，也很會抓住“低投入、高回報”的方式，因此常讓旁人驚嘆「她怎麼都不忙，錢卻一直進來？」巳時的能量讓她們在人際中具備吸金魅力，容易得到支援、合作邀約、分享機會與分紅。蛇 × 巳時的財運是不疾不徐、以智慧換取收入，是典型“不用拼命，但永遠不缺錢”的代表組合。
不工作也會有錢3.生肖羊 × 未時
未時象徵財庫與福氣，而生肖羊本身耐心、氣場柔和，很容易吸引善緣與資源流動。兩者相疊後，形成「天生福旺型」財運。這組合的人一旦保持生活穩定，財運就會自動靠近，包括被照顧、被提拔、親友支援、投資有人指路等。她們的財運偏向「被動型進帳」，例如分紅、獎金、被邀合作、家族資源等，因此就算不刻意拚搏，也能維持舒適甚至逐年升級的生活。她們的錢不是靠衝，是靠「穩」和「福氣」慢慢堆起來的。
不工作也會有錢4.生肖豬 × 子時
豬 × 子時是十二生肖中公認「福運指數極高」的組合。子時水旺，象徵流動的財與機會，而豬本身屬於福厚之人，兩者疊加後便形成極強的「天降財運」。她們的人生裡常出現好消息、好機緣、意外收穫，甚至連困難都會有人幫忙處理。最強之處是：她們越放鬆，運勢越順；越相信自己，財路越開。即使不主動追求，也能透過家運、伴侶、合作、投資、紅利等方式輕鬆進帳，是最接近“躺著也有錢”的命格組合。
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
