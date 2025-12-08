不工作、不與人交流⋯揭密日本繭居族現況：真正心聲是「不想繭居」

繭居族是指長期足不出戶，不工作、不上學、不與社會互動，完全退縮在家的族群，究竟家屬該怎麼陪伴他們呢？日本繭居族輔導機構「New Start事務局」創辦人二神能基、員工久世芽亞里於《70％繭居族都能自立》一書中，分享繭居的原因、解決方法，幫助繭居族從在家啃老到獨立生活，找回生活正軌。以下為原書摘文：







繭居族成功獨立的案例少



這10年來，繭居當事者或前當事者比以前更願意站出來說話，例如：站在相關活動的舞台上分享經驗等。此外有了社群網站等平台，繭居族們更容易對外發聲，所以我們現在能聽到許多的經驗談。

廣告 廣告

有些人靠自己的力量或是周遭協助，有些人則是透過輔導等脫離繭居狀態。這是非常好的轉變，只是有幾點令人在意的地方，就是關於「成功獨立與自力更生」的案例非常少。

他們通常都是找到避風港後，開始能跟他人交流、在家人或親戚開的店幫忙、在開導過自己的繭居支援場所上班、與父母同住、每週會出去打工幾天⋯⋯這些人都擺脫了繭居狀態，所以從某個角度來看確實屬於成功案例，但仔細觀察後，會發現大半都稱不上真正的自力更生。

根據我們的經驗，諮詢時至少有一半的案例，可以努力獨立生活。既然如此，為什麼這方面的分享卻這麼少？雖然只是推測，不過或許這代表透過輔導而獨立的案例非常少。





真正心聲是「我不想繭居」



近年很常看到繭居族的家人表示，「就算一直蹲在家裡也無所謂」「只要他願意活著就好」，而當事者也說出「請認同我們繭居的權利」等話語，可以感受到這種趨勢正在攀升。當然繭居這個行為有時是必要的，我們並不打算否定。問題在於，脫離繭居的困難度，及家長與當事者本身感受到的痛苦。

至少在我們輔導下破繭而出的案例中，沒人是面帶笑容說「繭居很快樂」。大多數的感想仍相當負面，例如：很痛苦、浪費時間、只是刻意不去思考⋯⋯即便有人表示這段時間是必要的，但他們說出這段話的表情並不明朗。

這裡的關鍵在於前一章提到的親子對話困難度。有時越痛苦，就越說不出口。事實上曾對我們傾吐「很難受、很煎熬」的人，沒人直接向家長表達過這份感受。不如說，他們當時刻意忽視這份痛苦，直到脫離苦海後，才終於體認到這是段艱難的歲月。

若孩子內心深處的希望是擺脫這種狀態，但家長卻溫柔說著「想繭居多久，就繭居多久」的話，該怎麼辦？他們很可能打從心底失望，認為連爸媽也不肯拯救自己。家人口中的「繭居也無所謂」別說是救贖了，甚至可能讓當事者更加痛苦。

雖然繭居族不會實際說出口，但其內心想著：「不想再這樣下去，希望有誰能來幫我。」讓這句話產生正面意義的前提，是家長打從心底認為一直繭居也沒關係，使當事者在這種生活中感到平靜，進而認為成為家裡蹲也無所謂。





別隨便帶繭居族去醫院



孩子繭居時，家長為了應對而決定找地方商量時，第一個想到的往往是醫院。世界上確實有需要醫院、少了醫療就無法改善的繭居族。例如患有思覺失調症或強迫症等精神疾病，因需要搭配藥物控制，所以必須持續前往醫院；有些人可能是發育障礙，若不帶去醫院接受檢查，就無法做出診斷。

但是以我們受理的諮詢來說，需要去醫院的案例頂多3成左右，超過一半的人都沒必要馬上尋求醫療。可實際情況是，沒有這類疾病的繭居族都去過醫院，而且一旦去了醫院，醫生就會給出社交畏懼症、有憂鬱傾向等病名。

即使沒有具體病名，只要當事者說睡不著，醫生便輕易開出安眠藥等。雖然會說「既然沒有生病，所以不需要用藥。」的家長比以前多了，但整體來說還是很少見。繭居族無視日夜，整天打電動，若是連外出散步、讓身體動一動都不肯的話，自然會睡不著。想到平常沒能出去和朋友玩，坐困家中，會憂鬱也很正常。

假如身體因焦慮而出現嚴重反應（如吃不下飯、暈眩等）時，考慮用藥物等控制會比較好。但我們建議可先從行動開始調整，如例改變生活型態或接觸外人等，任何可能帶來轉機的做法。最重要的是，認清醫院是用來「治療」，而非「獨立輔導」的場所。

就我們的印象來說，醫院只要認定有可能造成狀況惡化，（就算惡化的可能性很低）也會建議當事者先不要找工作或打工等。但不論是誰，在找工作或到新環境工作時，本來就會不安，世界上幾乎找不到零風險的選項。

很多案例明明有望獨立，卻因在醫院得到了曖昧的病名，順水推舟的吃藥，然後就這樣過了好幾年。可以說白白浪費許多時間。所以在帶孩子上醫院前，先想清楚他現在需要的是治療還是獨立輔導。如果家長自己難以判斷，請先找輔導機構聊聊。





避風港是很重要的存在



不只繭居族，對每個人來說避風港是很重要的存在。當人們擁有能好好做自己、放鬆的地方，才能繼續走下去。在日本，社會上有越來越多為繭居族打造避風港的服務。尤其地方政府更是持續增設繭居諮詢窗口。但是「營運避風港」卻不是一件簡單的事情。

首先，令人困擾的就是場所。不論多麼認真宣傳，僅有少數當事者會主動探索避風港。而且往往各有各的苦衷和需求，有些女性無法接受男性出沒的空間，有些人不想在家鄉參加，此外還要考慮到該選擇網路還是實體場所。

有些人認為全員都是繭居族的聚會比較舒服，有的人則希望不要限定「僅繭居族能參與」，甚至有人表示年長者在場會比較舒適。再來要思考繭居族願不願意來？是否願意經常來？大多地方政府為此相當苦惱。

緊接而來的問題，是「怎麼把繭居族帶到下一個階段」。等繭居族熟悉避風港，且習慣與他人接觸，能做出一定程度的行動後，就必須邁向下一步了，這時最好理解的選項是就業服務，但關於這點還有許多其他因素要考慮。

有些參加者會透過避風港奪回自信，進而邁向下一步。但也有雖然願意來避風港，卻不願進入下個階段，只想停留在原地的人。面對這種類型時，與他們交流的方式及表現出的內容格外重要。就算避風港成功吸引大批繭居者，只要這一點沒有做好，就只是讓躲在避風港的人數不斷增加而已。

由地方政府提供的避風港服務正要展開，但幾乎沒有固定方案，仍處於討論、構思階段，還沒開始實踐與驗證。也就是說，現在業界對於打造避風港，及什麼樣的避風港才能促使繭居族改變，眾說紛紜。

此外，民間團體或志工所開設的避風港各有宗旨，有些地方會認同維持繭居，完全不打算出手干涉。雖說避風港會成為繭居族接觸外界的契機，但能否朝著自力更生這個目標前進，又是另一回事了。

（本文摘自／70％繭居族都能自立：從在家啃老到獨立生活，日本專業輔導機構靠三步驟，幫助超過1,700位繭居族回到正軌。／大是文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

不想孤單一個人，和別人相處又覺得累⋯心理學家教你「與孤獨相處」

不出門只想待在家⋯我是生病了嗎？日本專家談「家裡蹲」的社會現象



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不工作、不與人交流⋯揭密日本繭居族現況：真正心聲是「不想繭居」