不工作、不與人交流⋯揭密日本繭居族現況：真正心聲是「不想繭居」
繭居族是指長期足不出戶，不工作、不上學、不與社會互動，完全退縮在家的族群，究竟家屬該怎麼陪伴他們呢？日本繭居族輔導機構「New Start事務局」創辦人二神能基、員工久世芽亞里於《70％繭居族都能自立》一書中，分享繭居的原因、解決方法，幫助繭居族從在家啃老到獨立生活，找回生活正軌。以下為原書摘文：
繭居族成功獨立的案例少
這10年來，繭居當事者或前當事者比以前更願意站出來說話，例如：站在相關活動的舞台上分享經驗等。此外有了社群網站等平台，繭居族們更容易對外發聲，所以我們現在能聽到許多的經驗談。
有些人靠自己的力量或是周遭協助，有些人則是透過輔導等脫離繭居狀態。這是非常好的轉變，只是有幾點令人在意的地方，就是關於「成功獨立與自力更生」的案例非常少。
他們通常都是找到避風港後，開始能跟他人交流、在家人或親戚開的店幫忙、在開導過自己的繭居支援場所上班、與父母同住、每週會出去打工幾天⋯⋯這些人都擺脫了繭居狀態，所以從某個角度來看確實屬於成功案例，但仔細觀察後，會發現大半都稱不上真正的自力更生。
根據我們的經驗，諮詢時至少有一半的案例，可以努力獨立生活。既然如此，為什麼這方面的分享卻這麼少？雖然只是推測，不過或許這代表透過輔導而獨立的案例非常少。
真正心聲是「我不想繭居」
近年很常看到繭居族的家人表示，「就算一直蹲在家裡也無所謂」「只要他願意活著就好」，而當事者也說出「請認同我們繭居的權利」等話語，可以感受到這種趨勢正在攀升。當然繭居這個行為有時是必要的，我們並不打算否定。問題在於，脫離繭居的困難度，及家長與當事者本身感受到的痛苦。
至少在我們輔導下破繭而出的案例中，沒人是面帶笑容說「繭居很快樂」。大多數的感想仍相當負面，例如：很痛苦、浪費時間、只是刻意不去思考⋯⋯即便有人表示這段時間是必要的，但他們說出這段話的表情並不明朗。
這裡的關鍵在於前一章提到的親子對話困難度。有時越痛苦，就越說不出口。事實上曾對我們傾吐「很難受、很煎熬」的人，沒人直接向家長表達過這份感受。不如說，他們當時刻意忽視這份痛苦，直到脫離苦海後，才終於體認到這是段艱難的歲月。
若孩子內心深處的希望是擺脫這種狀態，但家長卻溫柔說著「想繭居多久，就繭居多久」的話，該怎麼辦？他們很可能打從心底失望，認為連爸媽也不肯拯救自己。家人口中的「繭居也無所謂」別說是救贖了，甚至可能讓當事者更加痛苦。
雖然繭居族不會實際說出口，但其內心想著：「不想再這樣下去，希望有誰能來幫我。」讓這句話產生正面意義的前提，是家長打從心底認為一直繭居也沒關係，使當事者在這種生活中感到平靜，進而認為成為家裡蹲也無所謂。
別隨便帶繭居族去醫院
孩子繭居時，家長為了應對而決定找地方商量時，第一個想到的往往是醫院。世界上確實有需要醫院、少了醫療就無法改善的繭居族。例如患有思覺失調症或強迫症等精神疾病，因需要搭配藥物控制，所以必須持續前往醫院；有些人可能是發育障礙，若不帶去醫院接受檢查，就無法做出診斷。
但是以我們受理的諮詢來說，需要去醫院的案例頂多3成左右，超過一半的人都沒必要馬上尋求醫療。可實際情況是，沒有這類疾病的繭居族都去過醫院，而且一旦去了醫院，醫生就會給出社交畏懼症、有憂鬱傾向等病名。
即使沒有具體病名，只要當事者說睡不著，醫生便輕易開出安眠藥等。雖然會說「既然沒有生病，所以不需要用藥。」的家長比以前多了，但整體來說還是很少見。繭居族無視日夜，整天打電動，若是連外出散步、讓身體動一動都不肯的話，自然會睡不著。想到平常沒能出去和朋友玩，坐困家中，會憂鬱也很正常。
假如身體因焦慮而出現嚴重反應（如吃不下飯、暈眩等）時，考慮用藥物等控制會比較好。但我們建議可先從行動開始調整，如例改變生活型態或接觸外人等，任何可能帶來轉機的做法。最重要的是，認清醫院是用來「治療」，而非「獨立輔導」的場所。
就我們的印象來說，醫院只要認定有可能造成狀況惡化，（就算惡化的可能性很低）也會建議當事者先不要找工作或打工等。但不論是誰，在找工作或到新環境工作時，本來就會不安，世界上幾乎找不到零風險的選項。
很多案例明明有望獨立，卻因在醫院得到了曖昧的病名，順水推舟的吃藥，然後就這樣過了好幾年。可以說白白浪費許多時間。所以在帶孩子上醫院前，先想清楚他現在需要的是治療還是獨立輔導。如果家長自己難以判斷，請先找輔導機構聊聊。
避風港是很重要的存在
不只繭居族，對每個人來說避風港是很重要的存在。當人們擁有能好好做自己、放鬆的地方，才能繼續走下去。在日本，社會上有越來越多為繭居族打造避風港的服務。尤其地方政府更是持續增設繭居諮詢窗口。但是「營運避風港」卻不是一件簡單的事情。
首先，令人困擾的就是場所。不論多麼認真宣傳，僅有少數當事者會主動探索避風港。而且往往各有各的苦衷和需求，有些女性無法接受男性出沒的空間，有些人不想在家鄉參加，此外還要考慮到該選擇網路還是實體場所。
有些人認為全員都是繭居族的聚會比較舒服，有的人則希望不要限定「僅繭居族能參與」，甚至有人表示年長者在場會比較舒適。再來要思考繭居族願不願意來？是否願意經常來？大多地方政府為此相當苦惱。
緊接而來的問題，是「怎麼把繭居族帶到下一個階段」。等繭居族熟悉避風港，且習慣與他人接觸，能做出一定程度的行動後，就必須邁向下一步了，這時最好理解的選項是就業服務，但關於這點還有許多其他因素要考慮。
有些參加者會透過避風港奪回自信，進而邁向下一步。但也有雖然願意來避風港，卻不願進入下個階段，只想停留在原地的人。面對這種類型時，與他們交流的方式及表現出的內容格外重要。就算避風港成功吸引大批繭居者，只要這一點沒有做好，就只是讓躲在避風港的人數不斷增加而已。
由地方政府提供的避風港服務正要展開，但幾乎沒有固定方案，仍處於討論、構思階段，還沒開始實踐與驗證。也就是說，現在業界對於打造避風港，及什麼樣的避風港才能促使繭居族改變，眾說紛紜。
此外，民間團體或志工所開設的避風港各有宗旨，有些地方會認同維持繭居，完全不打算出手干涉。雖說避風港會成為繭居族接觸外界的契機，但能否朝著自力更生這個目標前進，又是另一回事了。
（本文摘自／70％繭居族都能自立：從在家啃老到獨立生活，日本專業輔導機構靠三步驟，幫助超過1,700位繭居族回到正軌。／大是文化）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
不想孤單一個人，和別人相處又覺得累⋯心理學家教你「與孤獨相處」
不出門只想待在家⋯我是生病了嗎？日本專家談「家裡蹲」的社會現象
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不工作、不與人交流⋯揭密日本繭居族現況：真正心聲是「不想繭居」
其他人也在看
奈及利亞警方發現多具腐屍 疑涉及非法摘除器官
（中央社奈及利亞阿布加8日綜合外電報導）奈及利亞東南部伊莫州警方上週末在突擊行動中，發現多具腐爛且支離破碎的屍體，之後封鎖了一名綁架嫌犯所擁有的旅館及私人停屍間，疑涉及非法摘除器官。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
星空聯盟連續6年獲世界旅遊大獎「全球最佳航空聯盟」
2025年世界旅遊大獎(World Travel Awards)於巴林舉行的頒獎典禮中，星空聯盟再次獲選為「全球最佳航空聯盟(World’s Leading Airline Alliance)」，這是星空聯盟連續六年蟬聯此項殊榮，也是對聯盟從訂位、機場、轉機到會員酬賓計畫，各項旅客無縫旅遊與創新體驗服務的肯定。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
2026台灣燈會 翁章梁邀民眾同歡 (圖)
嘉義縣府8日舉辦2026台灣燈會旅遊玩法公開記者會，縣長翁章梁（右1）說，燈會期間也是阿里山區花開時期，歡迎來玩。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
台大心臟權威連文彬辭世 曾任李登輝醫療小組召集人
（中央社記者曾以寧台北8日電）長期投入心臟領域研究、曾任前總統李登輝醫療小組召集人的醫療奉獻獎得主連文彬6日辭世，享壽99歲。台大醫學院長吳明賢深夜在臉書悼念恩師，願連文彬的仁心與智慧，繼續在心中發光。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
2025年第21屆永信李天德醫藥科技獎頒獎 16位傑出研究人才受獎表揚
為厚植國內研發能量，自 2005 年起推動的永信李天德醫藥科技獎，今年正式邁入第二十一屆。第 21 屆頒獎典禮於 12 月 3 日舉行，共表揚 16 位得獎者，包括卓越醫藥科技獎 2 位、青年醫藥科技獎 1 位、傑出論文獎 11 位及東南亞傑出論文獎 2 位。警政時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
手腳冰冷就是虛寒體質？中醫破解3大迷思：真正的虛寒體質會超怕冷
冬天到了，不少人以為手腳冰冷就是虛寒體質，其實不一定。施丞修中醫診所院長施丞修於《肌膚回春【體質逆齡篇】》一書中，指出許多皮膚問題源於體內累積的「三毒二債」，並提供膚質檢測表和調整生活習慣的方法，從從洗澡、運動到三餐飲食各方面著手，達到「降火排毒」，進而啟動身體的修復力。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
女性必看！年輕時月經不調別輕忽 當心面臨更年期崩漏
鄭愛蓮醫師分享，一名接近50歲的女性患者，過去月經常滴滴答答、難以收乾，但因工作忙碌多年未處理，更年期後突然演變成大量出血且伴隨巨量血塊，打止血針仍無法立即改善，量多到坐在馬桶上都不敢起身，後續透過中藥水煎藥長期調理逾一年，月經才逐漸恢復為可控制的5天內結束，目前接近自然停經，並同步調整其子宮肌瘤狀況。NOW健康 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
攔截Netflix！派拉蒙發動1080億美元惡意併購華納兄弟探索，以每股30美元全現金對決
上週Netflix才剛宣布將以827億美元收購華納兄弟探索 (WBD) 的影視及串流資產 (亦即不包含探索頻道等內容)，這場好萊塢世紀聯姻立刻殺出了「程咬金」。不滿華納兄弟探索董事會決定的派拉蒙 (Paramount) 正式發動惡意併購 (hostile takeover)，直接繞過董事會向華納兄弟探索股東提出總價高達1084億美元的全現金收購要約。Mashdigi ・ 7 小時前 ・ 發起對話
醫美誰能動刀？衛福部挨轟新制愈修愈寬，醫界喊：不是會縫傷口就能做整形
2026 年起，衛福部將擴大醫美手術執行名單，家醫科與急診科醫師也可動刀整形手術。外界批評新制有如「關大門、開小門」，無助於提升醫美手術安全，更可能影響住院醫師選科意願，讓人才流向熱門科別。醫美整形手術難度高，恐涉失血、失明等風險，究竟家醫、急診的訓練是否足以確保醫美手術安全？ 做醫美的診所愈來愈多，卻屢屢傳出重大病安事故、鬧出人命。儘管風險不小，醫美豐厚的收入仍然吸引大批醫師離開醫院，也導致留在醫院的醫師，有很深的相對剝奪感。 誰有資格做醫美？這正是衛福部今（2025）年11月中預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，想解決的核心問題。過去半個月，衛福部與40個醫療專業團體開了2次會議。待結論曝光後，卻被外界批評醫美手術資格「關大門、開小門」。 修法會議後，究竟哪些專科被納入可執行醫美手術的最新名單？「關大門、開小門」又分別指的是什麼？ 「直美」關大門、「美容手術」執行醫師資格開小門 所謂的「關大門」，其實是衛福部和40多個醫療專業團體都一致同意，未來醫師至少要完成PGY（Post-Graduate Year）訓練，才有資格執行打雷射、注射玻尿酸這些特定美容醫學處康健雜誌 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
《當公正性成為攻防戰：從 BBC 風暴看台灣媒體未來如何面對公正性》
2025 年底，BBC 因 Panorama 節目剪輯爭議[1]而引爆領導階層震盪，總裁 Tim Davie 與新聞部負責人 Deborah Turness 相繼請辭。事件本身雖起於一段對美國總統 Donald Trump 演說的「不當剪輯」，卻迅速升級為一場象徵性危機：一個被全球視為「公正性」典範的媒體機構，忽然成為政治與社群輿論的攻擊焦點。[1] BBC 的剪輯錯誤事件起於 Panorama 節目對美國總統川普一段演講的處理，製作單位在剪輯時將他的原始語意「不當濃縮」或「錯置段落」，使播出的內容呈現出與實際上下文不完全一致的效果。這個技術性失誤原本可視為製作流程上的疏忽，卻在高度政治化的時代被迅速放大為「BBC 有意誤導觀眾」「偏頗對待特定政治人物」的證據，引發政界、媒體與社群的強烈質疑。最終，事件演變成對 BBC 公正性與可信度的全面攻擊，使總裁 Tim Davie 與新聞部負責人 Deborah Turness 先後請辭，象徵 BBC 在資訊極化年代面臨的制度性危機。川普已公開威脅將對 BBC 提起高額賠償訴訟 (10–50 億美元)，但截至目前尚無法院正式受理此案。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
手腳冰冷睡不著？恐是心血管、糖尿病警訊！這樣吃+做改善：黑巧克力、B群、每週運動●分鐘
才剛進入秋冬，氣溫就整個大轉變，讓人只想窩在被窩中。不少人天氣一變冷就有手腳冰冷問題，究竟為什麼會這樣？好食課 Lexie 張宜臻營養揭曉這8大原因！若想改善手腳冰冷，其實關鍵在促進血液循環與保持健康。除了可定期健康檢查以排除心血管疾病可能，同步分享4大營養素，助你改善手腳冰冷問題──幸福熟齡 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
審兒托法 中央補助監視系統意見分歧 影像保存30天獲共識
由於托育人員虐兒事件頻傳，立法院衛環委員會今天(8日)再次排審「兒童托育服務法」草案，朝野立委對於監視影像保存30天、地方應有抽查機制等達成共識，但對於中央是否應補助地方設置網路系統、居家托育與托育機構人員資格等仍具歧見，全案78條條文僅討論一半，最快2週後再審，力拚本會期三讀通過。 2023年發生劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童剴剴案，引發社會高度關注，也讓兒童托育安全問題再獲重視。行政院與多名朝野立委紛紛提出「兒童托育服務法草案」，將0至2歲托育規範單獨立法，提高法律位階。 立法院衛環委員會召委劉建國8日再度排審兒托法。根據行政院版本，全案共有6章、78條，經過一整天討論，僅討論一半，其中第30條為關鍵條文，包含4項，主要是規範不當對待案件處理機制。政院版草案規定托育機構應裝設監視錄影設備，並保存攝錄影音資料至少30日，且應傳送至地方主管機關建置的網際網路系統儲存，朝野立委對此達共識。 第30條也授權中央訂定托育機構監視錄影設備設置區域、應備功能、管理人員配置、攝錄影音資料蒐集、處理、利用、查閱條件與方式、保存與銷毀方式等，朝野立委對此有諸多討論。有委員認為應設「追蹤」機制，確保托育機中央廣播電台 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
客控500元草莓蝦球「沒草莓」 店家歉：還沒成熟.會劃掉
苗栗縣 / 綜合報導 苗栗有一間餐廳有一道餐點是季節限定的草莓鳳梨蝦球，有顧客一口氣點了兩盤，結果店家送上來的餐點，只有鳳梨蝦球沒有草莓，而且一盤要價500元，顧客直呼根本天價，更質疑沒有草莓，應該要事先告知。店家解釋，草莓鳳梨蝦球的草莓是他們在草莓季時，額外附加在蝦球上給顧客品嚐，價格沒有因此比較貴，只是現在草莓還沒有成熟無法供應，未來會將菜單的草莓劃掉，也會和顧客說清楚。炸得酥脆的蝦球，下面放鳳梨上面放草莓，撒上巧克力米點綴，季節限定的草莓鳳梨蝦球就完成了，有民眾就想吃這口滋味，周末來到苗栗這間店用餐，滿心期待點了2盤草莓鳳梨蝦球，上來卻長這樣，說好的草莓呢？上桌只剩下鳳梨蝦球，民眾失望又生氣，認為店家沒有草莓應該要事先告知，當事顧客說：「基本上如果沒有草莓的話，這個價格就是天價，根本不會點，(店家)說我們沒有主動詢問。」顧客說，他們向店家詢問，店家卻推給顧客沒有主動詢問，根本不合理，餐廳老闆賴玉廷說：「我們會很嚴謹的督導他們(員工)，然後跟每一位來的客人說明，現在我們真的是沒有草莓，我們也會把菜單上的草莓把它劃掉。」店家解釋，鳳梨蝦球就是一盤500元，草莓鳳梨蝦球的草莓，是額外搭配沒有因此賣比較貴，因為草莓是他們自己種植，現在都還沒有開花才沒有辦法供應，非當事民眾說：「很傻眼，原本是長這樣嗎，為什麼會變成這樣，應該要備註一下啦，應該要寫清楚講明白，不然可能會讓民眾誤會，感覺被欺騙。」民眾認為，標榜草莓卻沒有，難免覺得落差大，應該將菜單標示清楚，避免誤會和糾紛。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
12月台股期指漲276點
（中央社台北8日電）台北股市今天終場漲322.89點，收28303.78點。12月台指期以28286點作收，上漲276點，與現貨相較，逆價差17.78點。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新北跨年煙火淡水八里雙舞台 日韓藝人壓軸
（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北市今年跨年煙火首創淡水、八里跨河雙舞台，以淡江大橋為主軸，31日晚間8時26分準時引燃，總長度將達13分14秒，同時邀請韓國MAMAMOO成員華莎及日本藝人樋口愛壓軸演出。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「剩1個月存量」胰臟酵素製劑鬧藥荒 食藥署證實啟動專案輸入
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又有缺藥情形，這一次是「胰臟酵素製劑」，食藥署今（8）日證實用於胰液分泌不全的該類藥物，分別接獲亞培、永信兩家相關藥品許可證持有藥商通報短缺，原因是國際原料短缺所致，國內庫存均只剩一個月，食藥署已啟動專案輸入，目前一家業者提出申請，正審查資料中，將積極處理，只要一通過就可以馬上輸入。 食藥署西藥醫療器材供應平台是...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
遭「性暴力」影像外流 女學生：求助校方但擔心二度傷害
遭「性暴力」影像外流 女學生：求助校方但擔心二度傷害EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 53
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 45