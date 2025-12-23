生活中心／綜合報導

1219無差別攻擊事件，造成嚴重死傷，台北市長獎萬安今天在市政會議中，提到未來在公開場合，將不再提到張文姓名，不讓他因為恐怖罪行，獲得任何名聲，不過，議員質疑，這種作法根本是偽善，難道市長要保護殺人犯，避免民眾記得在他任內有這個事件。

台北市長蔣萬安主持市政會議，突然有感而發。台北市長蔣萬安：「我不願意在公開場合，提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，我也不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的。」不希望張文被記住，未來在公開場合，蔣萬安將稱呼他1219嫌犯，但議員相當不以為然。

廣告 廣告

不希望凶手被記住 蔣萬安公開場合將稱1219嫌犯

蔣萬安將周末上海雙城論壇兩天行程縮短為半天（圖／民視新聞）台北市議員（民）林延鳳：「你是在保護殺人犯，還是在保護你自己，還是你是怕大家想起，在你蔣萬安市長的任內，有張文這個隨機殺人的重大治安事件呢，這如果不是偽善什麼才是偽善。」台北市長蔣萬安：「2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇，當時紐西蘭的總理阿德恩，拒絕在記者會上提到兇手的名字，就是不希望兇手因為恐怖的犯行，而得到任何的名聲，我非常認同。」

不希望凶手被記住 蔣萬安公開場合將稱1219嫌犯

為了因應年底大型活動，北市加強維安（圖／民視新聞）面對質疑，蔣萬安趕緊上火線再解釋，只是北市發生重大社會案件，這週末台北上海雙城論壇就要登場，有不少聲音認為，覺得市長應該取消前往上海，坐鎮台北市，畢竟下周就要跨年，就擔心又出問題，但市府開會後討論，兩天行程改成半天，只出席28號上午的主論壇。台北市長蔣萬安：「今年預計為期兩天的雙城論壇，我將出席28號上午的主論壇，當天即返回台北。」當天來回，就是為了升級維安，避免悲劇再度發生，對於受害者北市也將從寬、從速補償，讓死者安息、傷者早日恢復。

原文出處：不希望凶手被記住 蔣萬安公開場合將稱1219嫌犯

更多民視新聞報導

最新／台中女偵查佐嗆「對盧秀燕開3槍」 檢方聲請羈押禁見

衣服晾不乾別怕！「1撇步」網實測都說讚

城市大學54週年校慶產官學貴賓雲集 金牌閃耀展現軟硬實力

