不希望小孩被偷拍...喬治克隆尼全家入籍法國！ 市長讚「平凡一家人」

好萊塢影壇巨星喬治克隆尼（George Clooney）一家傳出入籍法國，他與其妻子阿瑪爾（Amal Clooney）以及他們的一對雙胞胎兒女，獲頒法國公民身份。

這項消息由法國政府的官方公報《Journal Officiel》正式刊載。這意味著這家全球矚目的名門家庭，正式決定落腳歐洲。

喬治克隆尼一家的新生活中心位於法國南部的小鎮布里尼奧勒（Brignoles）。他在接受採訪時坦言，決定移居法國的主因是擔心在洛杉磯撫養孩子。他不希望孩子在成長過程中總要擔心被偷拍，或是被拿來與其他名人小孩比較。

另外在南法的農場裡，孩子們不會整天盯著螢幕。他們與大人共進晚餐、自己收餐具，過著更接地氣、更具互動性的生活。

布里尼奧勒市市長Didier Brémond對此表示高度歡迎，稱喬治克隆尼一家是「非常簡單、平易近人的一家人」。他認為入籍決定證明了克隆尼對法國的熱愛，且他在這裡成功實現了「過平凡生活」的願望。

有趣的是，雖然全家都入籍了，但喬治克隆尼在語言上似乎落後了一大截。阿瑪爾與一對雙胞胎的法文極其完美，喬治形容自己的法文簡直是「一場災難」，儘管他正努力使用語言學習App自學。喬治曾開玩笑說：「他們現在都當著我的面用法文聊天，這樣就能直接當面說我壞話，而我一句都聽不懂。」

儘管現在定居法國，喬治克隆尼依然維持其國際化的生活型態，英國、以及他的家鄉美國肯塔基州都還有其他物業。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導