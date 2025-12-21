不希望遊戲賣更好？獨立遊戲開發者呼籲玩家別在XBOX商店買自家遊戲，抵制微軟與以軍合作

通常而言，對開發者們來說自己辛苦開發完成的遊戲賣得越好當然越開心，也更有動力持續開發出更優秀的遊戲作品，讓全世界的玩家們能夠繼續享受遊戲的樂趣。不過，2023 年推出並且獲得玩家好評的獨立遊戲《Luck Be a Landlord (幸運房東)》開發者 Dan Dilorio 近日卻公開呼籲，要大家不要透過微軟旗下的 XBOX Store 平台購買遊戲，也不要透過 XGP 訂閱服務遊玩，因為他表示，不能接受微軟持續在加薩走廊衝突中支持以色列，因此不希望自己的遊戲替微軟創造更多收益。

綜合外媒報導，國外知名獨立遊戲《Luck Be a Landlord》創作者 Dan DiIorio 現在似乎不希望自己的遊戲能繼續在 XBOX 商店上販售。相比於其他開發者希望更多玩家能購買遊戲，他日前反而公開貼文呼籲，希望玩家們不要繼續在 XBOX 商店中購買遊戲，也不要透過 XBOX Games Pass 訂閱服務遊玩遊戲。

而原因是因為，在今年微軟被爆出在加薩走廊衝突中與以色列軍方合作，提供以軍旗下雲端平台 Azure 服務來剷除目標後，雙方合作至今似乎還未停止，仍然持續進行。Dan Dilorio 接受採訪時就表示他不能接受微軟仍然支持以色列對巴勒斯坦人民施加的暴行，因此才會希望大家能夠抵制微軟。

Dan DiIorio 也表示，他自己也會捐出一萬美元（約 30 萬新台幣）給巴勒斯坦兒童救助基金，以抵銷他的《Luck Be a Landlord》替微軟帶來的收益。並且，Dan Dilorio 也呼籲玩家們也可以發揮善舉，捐款給巴勒斯坦兒童救助基金，協助當地飽受戰爭所苦的孩童們，並且也要大家取消 XGP 的訂閱，不要再給微軟收益了。

此外，Dan DiIorio 也不是唯一這麼做的開發者，另一款獨立遊戲《Tenderfoot Tactics》的開發者也因為聲援抵制以色列的活動，而選擇讓自己的作品從 XBOX 商店中下架。以及微軟旗下的第一方工作室 Arcane 也曾發布公開信，希望微軟不要成為種族滅絕幫兇，應該要即刻停止與以色列軍方的合作。