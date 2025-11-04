不希望「他」當選紐約市長 川普喊話紐約客投票挺古莫

共和黨籍的美國總統川普，不情願地支持原本屬於民主黨的前政敵古莫，說他是「糟糕的民主黨人，但總比共產黨來得可以接受」。

紐約市長選舉前夕，美國總統川普突然以至今最強烈措辭，喊話紐約市民投票支持前州長古莫。（戚海倫報導）

美國總統川普今天（4日）在社群平台發文指出，「不管你個人是否喜歡古莫，你都別無選擇。你必須投票給他，並且希望他能出色地完成工作。」川普補充，古莫有能力做到，「但民主黨候選人曼達尼不行」！

川普發聲力挺古莫，宣稱古莫政績斐然。曼達尼在六月的民主黨初選爆冷擊敗古莫，他多次把古莫和川普連結。報導指出，曼達尼的民調，力壓政壇老將、前紐約州長古莫、共和黨候選人律師斯里瓦，世代交替趨勢明顯。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普是皇后區人，他長期抱怨34歲的民主社會主義者曼達尼，並且錯誤地稱他是共產主義者。特斯拉執行長馬斯克今天也公開支持古莫。古莫聲稱，曼達尼缺乏經驗，無法應付總統。CNN報導，川普在社群媒體聚焦紐約州，抨擊民主黨州長侯可，侯可周末曾經和曼達尼一起參加競選活動。