「不希望」日籍三本柱代表日本戰WBC 道奇教頭曝心聲

道奇月初拿下世界大賽冠軍，日籍三本柱大谷翔平（左起）、山本由伸、佐佐木朗希歡慶。（資料照，AP）

世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，大谷翔平已表態將再為日本出戰，不過他效力的MLB道奇日前才剛拿下世界大賽冠軍，總教練羅伯茲於日媒專訪中坦言，不希望隊上大谷及山本由伸、佐佐木朗希出賽，因為世界大賽已經縮短球員休息時間，再為WBC投入訓練，擔心受傷風險增加，不過他也直言出賽與否決定權在球員手中。

道奇總教練羅伯茲29日接受日媒《體育報知》專訪，網路報導今（30日）刊出，面對隊上日籍三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希代表日本出戰WBC，他直言「不希望」，但他也解釋，因為大谷剛完成右肘手術，參加WBC對他來說會增加負擔。

另外，山本則是因為在賽季投球局數多，如果為了WBC提前開始訓練，同樣也是很大的負擔；至於佐佐木右肩傷勢未痊癒，羅伯茲坦言這是他真實想法，不過，最終決定權還是在球員們手中，羅伯茲也強調會根據情況持續討論。

大谷翔平日前透過個人IG表示：「很高興能再次為日本出賽」，證實將代表母國出戰WBC，當時道奇則回應表示，無論是大谷、佐佐木或山本，球團都會支持參賽，但也提出有所限制等期望。





