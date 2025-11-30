不帶孩子去「醫療落後」國家 歐陽靖：沒必要證明家長很勇敢

藝人歐陽靖。（圖／中時資料照）

許多家長都會趁著假期帶孩子出國旅行，藉此增進親子間的感情，不過選擇的地點為何？似乎也成為首要考量的面向，藝人歐陽靖就表示在兒子新醬長大前，絕對不會帶他去醫療較落後的國家，畢竟孩子不是流量密碼，凡事還是要以安全為優先考量。

歐陽靖表示在新醬長大之前，絕對不會冒險帶他去醫療落後、衛生條件差的國家，即便當地擁有絕世美景，也會打消這個念頭，畢竟沒有必要拖著年紀還小的孩子，一起證明「家長很勇敢」，即便自己推廣親子旅遊，還是希望父母都能評估過孩子所能承擔的風險，再做出最正確的決定，接著強調：「孩子不是照顧者的『物品』，冒險更不是流量密碼，讓孩子學習、成長的方式有很多，但永遠是安全第一」。

廣告 廣告

歐陽靖坦言曾思考過是否要等到老了、沒力氣才要出發，但經過深思熟慮後，發現兒子長到15歲時，自己也才52歲，倘若到那個年紀就跑不動，那就是自己沒有做到自律的生活。

PO文曝光後，引起諸多網友回應：「我超級認同這個觀念，謝謝你說出來」、「媽媽永遠把孩子擺在選項的第一位」、「帶小孩探險跟冒險是兩回事」、「醫療資源缺的國家，真的是拿孩子的命在玩」、「出們真的不需要承擔任何不必要的風險」、「父母以為很勇敢，只是剛好幸運還沒遇到而已」。

更多中時新聞網報導

安眠藥成癮 將推升失智風險

護理無照行醫 麻醉致死訴訟多

《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡