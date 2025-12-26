不平安的聖誕夜 人安基金會發動平安引擎

▲人安基金會「寒士吃飽30」愛心年禮每份 800 元，應急紅包每份 600 元

【記者 陳姿穎／台北 報導】在本該充滿祝福與溫馨的平安聖誕夜，有人因為憤怒，持刀揮向陌生人；有人因為空虛，以暴力使他人恐懼！人心徬徨不安，彼此之間防備性的保持距離。雖然聖誕節已過，人們仍在惴惴不安。此刻人安發動了平安引擎，要在城市的陰暗角落發送溫暖。

人安基金會「寒士吃飽30」已辦理20年，每逢大地披上銀衣、刺骨冷風裡有人瑟瑟發抖時，便發動引擎，不論天再黑、夜再冷、雨再大、風再強，為在城市夾縫中奮力生活的窮苦人，送上溫暖，防飢且禦寒。在這人人渴望平安之時，以行動証明這世界仍有愛與希望，每一個生命都能擁有生存的一席之地！

▲「寒士吃飽30」愛心年禮及平安紅包成為街友走下去的力量

面對近日低溫侵襲，寒士在嚴寒中求生更加艱難，人安基金會自12/25起至12/31全台陸續進行夜訪，同時推動「寒士吃飽30」行動，邀請支持窮苦人的年夜飯、保暖物資與生活支持，呼籲各界共同伸出援手，讓愛在寒冬中不再顫抖

愛心年禮每份 800 元，應急紅包每份 600 元，常年服務每月 918 元（取意「救一把」）。一份支持，不僅是一頓溫熱的年夜飯，更是一份寒士走下去的力量。人安基金會。劃撥帳號：19695227 (戶名：人安基金會) ，愛心專線：02-2836-1600。

【人安基金會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】【115給魚給竿拉人一把 衛部救字第1141364922號，勸募期間114年1月1日至114年12月31日】（照片人安基金會提供）